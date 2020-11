Danke, WhatsApp: Auf diese Funktion haben viele Nutzer lange gewartet

Wer über WhatsApp kommuniziert – und das machen anscheinend mehr Menschen, als eine Zahnbürste nutzen – der chattet meist nicht nur. Neben Text- werden zunehmend auch Sprachnachrichten verschickt. Und das ist längst nicht alles. Die Kommunikation erfolgt immer häufiger mit Fotos und Video. Warum auch sollte man eine bestimmte Sache oder Situation in einem langen Text beschreiben, wenn man auch einfach ein Foto schießen kann, dass nur wenige Augenblicke später beim Chatpartner ist? Noch nie zuvor war die Verständigung einfacher. Doch diese Art der Kommunikation hat auch Schattenseiten.

Mit jedem Bild und Video, dass du über WhatsApp verschickst oder bekommst, wird der Speicher des Smartphones zugemüllt. Und es ist bei Weitem nicht jedes Foto wert, für die Ewigkeit als digitale Kopie auf dem Handy zu verbleiben. Insbesondere große Dateien sorgen dafür, dass man irgendwann dazu gezwungen ist, den Speicher zu entmüllen, da sonst nichts mehr geht. Und dann heißt es: Von Hand sortieren, unbrauchbare Videos oder GIFs ausfindig machen und löschen.

→ Deshalb solltest du die WhatsApp-Kamera besser nicht nutzen

WhatsApp räumt auf

Dieses Problem hat offenbar auch WhatsApp selbst erkannt, weshalb die Entwickler eine neue Funktion integrieren. So gibt es nun einen Bereich in dem Messenger, in dem du deinen Speicherplatz managen kannst. Hier identifiziert WhatsApp automatisch große Dateien und schlägt sie dir zur Löschung vor. Du kannst sie dann ganz einfach nach deiner Durchsicht löschen.

Was bereits länger möglich ist: In einem Chat kannst du in den Einstellungen (auf die drei Punkte oben rechts tippen) dir alle Medien wie Bilder und Videos anzeigen lassen, die du und dein Kontakt miteinander ausgetauscht haben. Künftig will WhatsApp auch in diesem Bereich eine Möglichkeit schaffen, die Dateien nach Größe zu sortieren.

WhatsApp rollt die neue Funktion derzeit für alle Nutzer aus. Du findest sie in den Einstellungen unter „Daten- und Speichernutzung“ und „Speicher verwalten“. Solltest du die neue Aufräumfunktion noch nicht haben, musst du dich ein paar Tage gedulden, bis sie auch bei dir eintrifft.

→ WhatsApp: 15 Tipps und Tricks, die nicht alle kennen

Mit diesem Trick kannst du ebenfalls aufräumen

Bei WhatsApp hast du zusätzlich die Möglichkeit, Dateien wie Fotos, Video oder auch Chats sehr einfach zu löschen. Dazu musst du in der App in den Einstellungen auf „Daten- und Speichernutzung“ und anschließend auf „Speichernutzung“ tippen. Nun sortiert WhatsApp deine Kontakte nach der Größe der jemals gesendeten und empfangenen Dateien. Wählst du nun einen Kontakt oder eine Gruppe aus, kannst du ganz unten auf „Speicherplatz freimachen“ tippen und Fotos, Audionachrichten oder Videos löschen. Der Nachteil daran: Du kannst nur alle Bilder, Videos oder Nachrichten löschen, die du mit dem Kontakt ausgetauscht hast und nicht nur einzelne Dateien.