Weil Aussteigen verboten ist: Das kannst du tun, wenn du im Autobahn-Stau aufs Klo musst

Wenn die Ferien im Sommer beginnen und etwa sechs Wochen später enden, wird es auf Autobahnen voll. Im Radios wird dann ein Rekord-Stau nach dem anderen duruchgesagt. Doch auch außerhelb der Ferien passiert es regelmäßig, dass man mit seinem Auto, Motorrad oder LKW auf der Autobahn in den Stau kommt. Und wenn es dann länger nicht mehr vorwärtsgeht, stellt man sich oft die immer drängendere Frage: Was tun, wenn ich oder mein Kind auf die Toilette muss?

Auf der Autobahn im Stau aufs Klo gehen: Diese Strafe droht

Die Straßenverkehrsodrnung (StVO) ist ziemlich eindeutig, wenn es darum geht, eine Autobahn zu betreten. So steht im Paragraf 18: „Zu Fuß Gehende dürfen Autobahnen nicht betreten.“ Dabei spielt es keine Rolle, ob der Verkehr fließt, stockt oder alle im Stau stehen. Demnach ist es verboten, auch nur kurz, um etwa seine Notdurft zu verrichten, das Auto zu verlassen. Wer es dennoch macht, riskiert nicht nur sein Leben, sondern auch ein Bußgeld in Höhe von 10 Euro. Doch was kann man sonst machen?

Nicht wirklich viel. Ein Ausweg ist: eine Notfalltoilette, die es für ein paar Euro gibt oder ein Taschen-WC respektive eine Reisetoilette, die noch günstiger ist. Das funktioniert im Übrigen nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Oder man macht es wie so mancher LKW-Fahrer und uriniert im Stau in eine leere Getränkeflasche. Alternativ nimmt man das Knöllchen in Kauf und geht hinter die Leitplanke, bevor man sich im Autositz einnässt.

Wer im Vorteil ist

Motorradfahrer dürfen übrigens bei einem Stau auf der Autobahn auf dem Seitenstreifen im Notfall anhalten. Ein Notfall ist aber etwa ein drohender Hitzeschlag und keinesfalls die Erleichterung. „Zwar könnte man das Einnässen als ehrverletzend werten, jedoch wird in der Regel die Interessenabwägung dem Schutz anderer den Vorzug geben“, sagt etwa der Auto Club Europa (ACE) dazu.

Im Vorteil sind alle, die mit einem Wohnmobil unterwegs sind und eine Toilette an Bord haben. Steht man mit dem Camper auf der Autobahn im Stau und der Motor ist aus, darf man die Toilette benutzen. Wer aber einen Wohnwagen mit Klo hat, hat Pech. Denn um dieses zu erreichen, müsste man zunächst aus dem Auto steigen und die Fahrbahn betreten.