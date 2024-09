Wahnsinn: Dieses 140-Euro-Handy schießt auf Platz 1 der Verkaufscharts

Ob das neueste iPhone oder das Spitzenmodell von Samsung: Klar sind teure Handys noch immer gefragt. Dennoch stellen günstige Smartphones sie zunehmend in den Schatten. Vor allem jene, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Denn in Zeiten einer hohen Inflation sind die Geldbeutel klamm und preisbewusste Käufer entscheiden sich immer öfter für ein günstiges Gerät. Nachteile hat das kaum. Ob bei WhatsApp chatten oder mit Google Maps navigieren, ob fotografieren oder surfen: Ein Handy für weniger als 140 Euro bietet aktuell ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und stürmt damit auf Platz 1 der Amazon-Verkaufscharts.

Warum wollen so viele dieses günstige Handy?

Die Popularität günstiger Smartphones macht sich auch in den Verkaufscharts bemerkbar. So befinden sich derzeit gleich fünf Handys um die 200 Euro in der Top 10 der Bestseller bei Amazon. Auf Platz 1: Das Samsung Galaxy A15. Es kostet gerade einmal 140 Euro und die 1.700 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,5 von 5 Sternen sprechen Bände.

Zudem bietet es enorm viel Technik für das Geld. Dazu gehören etwa das riesige 6,5-Zoll-AMOLED-Display, das in Full-HD+ auflöst und eine 50-Megapixel-Kamera. Der 5.000-mAh-Akku bietet eine enorm lange Laufzeit und der 128 GB große Speicher ist auf Wunsch per microSD-Karte erweiterbar. Neben der gelben gibt es das Handy auch in einer bläulich weißen und einer nahezu schwarzen Variante. In unserem Test schnitt das Samsung Galaxy A15 überdurchschnittlich gut ab.

„Das Samsung Galaxy A15 kann in unserem Test vor allem durch seine Beständigkeit und hervorragenden Software-Support überzeugen. Für unter 200 Euro bekommst du hier ein alltagstaugliches Smartphone, welches in den kommenden 5 Jahren ein sicherer und jederzeit aktueller Begleiter sein kann“, lautete das Fazit.

Was das Smartphone nicht kann

Während das Handy die meisten Anforderungen im Alltag problemlos meistert, musst du aber auf die eine oder andere Eigenschaft verzichten. So sollte dir das Smartphone besser nicht ins Wasser fallen, da es weder staub- noch wasserdicht ist. Zudem hat es kein 5G-Modul an Bord. Wer darauf aber keinen Wert legt, verpasst nichts. Wem 5G aber fehlt, bekommt das Handy von Samsung auch mit 5G. Mit rund 155 Euro ist es nur unwesentlich teurer als das LTE-Modell.

