VW zieht den Stecker: E-Auto wird vorerst nicht mehr gebaut

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Produktion gestoppt! VW legt sein Werk in Hannover still – und die Gründe könnten die ganze Elektro-Van-Industrie erschüttern. Mitarbeiter bauen Überstunden ab, während die Zukunft der nächsten Generation auf dem Spiel steht.
Front des VW ID. Buzz.
Der ID. Buzz von VW wird aktuell vorübergehend nicht mehr produziert.Bildquelle: Gemini
  • Teilen

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat die Produktion im Werk Hannover-Stöcken aufgrund sinkender Nachfrage nach dem VW ID. Buzz (Test) und dem VW Multivan für mindestens fünf Tage gestoppt. Die Maßnahme, die bereits am Montag begann ist eine Reaktion auf die derzeit schwache Absatzlage im europäischen Markt, berichten unter anderem der NDR und die Hannoversche Allgemeine.

Ursachen für den Produktionsstopp

Der Absatz des vollelektrischen ID. Buzz und Multivan hat in den vergangenen Monaten europaweit deutlich nachgelassen. Flottenbetreiber und Privatkunden zeigen sich mit Käufen zurückhaltend, was sich entsprechend negativ auf die Verkaufszahlen auswirkt. So wurden zum Beispiel vom ID. Buzz in Deutschland im bisherigen Jahresverlauf nur knapp 6.400 Einheiten neu zugelassen. Ein zentraler Kritikpunkt ist der hohe Preis des ID. Buzz: Mit einem Einstiegspreis von knapp 50.000 Euro konkurriert der Elektro-Van mit Premiumfahrzeugen, bietet jedoch in Bezug auf Reichweite und Ausstattung nur begrenzte Vorteile. Mit größerer Batterie werden schnell 60.000 Euro und mehr fällig.

Betroffene Mitarbeiter sollen in der laufenden Woche Überstunden abbauen und die Produktionskapazitäten der leichten Nutzfahrzeuge wieder hochfahren, sobald die Nachfrage steigt. Ob sich tatsächlich schon kommende Woche die Produktion wieder in vollem Umfang steigern lässt, bleibt abzuwarten. Volkswagen nutzt auch die laufenden Herbstferien in Niedersachsen, um die Produktion in einer Zeit zu pausieren, in der ohnehin viele Mitarbeiter Urlaub haben.

Zukunftsperspektiven für den ID. Buzz

Volkswagen plant, die nächste Generation des ID. Buzz ab 2026 auf Basis der neuen MEB+-Plattform zu produzieren, auf der auch der neue VW ID. Polo stehen soll. Die neue Plattform soll verbesserte Reichweiten, kürzere Ladezeiten und eine effizientere Produktion bieten. Ob der aktuelle ID. Buzz ein technisches Update erhält oder das Modell umfangreicher überarbeitet wird, steht noch nicht fest.

Der Produktionsstopp bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen die Automobilindustrie in Zeiten schwankender Nachfrage konfrontiert ist. Während der ID. Buzz als Designikone gilt, müssen Preis-Leistungs-Verhältnis und Reichweite verbessert werden, um im Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu bleiben. Volkswagen steht vor der Aufgabe, das Modell zukunftsfähig zu gestalten und den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

E-Auto von Volkswagen an einer Ladesäule.
Jetzt weiterlesen
VW verkauft E-Autos für 12.000 Euro – mit einem Haken

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

KI generiert Windrad und Haus in Waage im Gerichtssaal
Strom und Energie
Sind Windräder im eigenen Garten erlaubt? Gericht liefert klares Urteil
Tibber Pulse wird an einem Stromzähler montiert
Strom und Energie
Der Trick hinter den Billig-Tarifen: So treibst du deinen Stromanbieter in den Ruin
E-Auto an einer Ladesäule
E-Mobilität
Neuer Masterplan: Deutschland soll zum E-Auto-Paradies werden
Glasfaser-Netz
Glasfaser-Ausbau: Großer Anbieter mit Problemen
Sicherheit
Blamage im Crashtest: Deutscher Bestseller und Chinese patzen
Unternehmen und Märkte
1&1 vor Übernahme? Das wären die Folgen
Finanzen und Versicherungen
Neuer Spitzenreiter: Direktbank zahlt neuen Tagesgeld-Spitzenzins
Konzeptautos
Irre: Mercedes zeigt neues "Batmobil" mit geheimer Superkraft
Strom und Energie
Wärmepumpen von der Stange: Macht dieser Anbieter sie endlich bezahlbar?