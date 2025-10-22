VW zieht den Stecker: E-Auto wird vorerst nicht mehr gebaut

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat die Produktion im Werk Hannover-Stöcken aufgrund sinkender Nachfrage nach dem VW ID. Buzz (Test) und dem VW Multivan für mindestens fünf Tage gestoppt. Die Maßnahme, die bereits am Montag begann ist eine Reaktion auf die derzeit schwache Absatzlage im europäischen Markt, berichten unter anderem der NDR und die Hannoversche Allgemeine.

Ursachen für den Produktionsstopp

Der Absatz des vollelektrischen ID. Buzz und Multivan hat in den vergangenen Monaten europaweit deutlich nachgelassen. Flottenbetreiber und Privatkunden zeigen sich mit Käufen zurückhaltend, was sich entsprechend negativ auf die Verkaufszahlen auswirkt. So wurden zum Beispiel vom ID. Buzz in Deutschland im bisherigen Jahresverlauf nur knapp 6.400 Einheiten neu zugelassen. Ein zentraler Kritikpunkt ist der hohe Preis des ID. Buzz: Mit einem Einstiegspreis von knapp 50.000 Euro konkurriert der Elektro-Van mit Premiumfahrzeugen, bietet jedoch in Bezug auf Reichweite und Ausstattung nur begrenzte Vorteile. Mit größerer Batterie werden schnell 60.000 Euro und mehr fällig.

Betroffene Mitarbeiter sollen in der laufenden Woche Überstunden abbauen und die Produktionskapazitäten der leichten Nutzfahrzeuge wieder hochfahren, sobald die Nachfrage steigt. Ob sich tatsächlich schon kommende Woche die Produktion wieder in vollem Umfang steigern lässt, bleibt abzuwarten. Volkswagen nutzt auch die laufenden Herbstferien in Niedersachsen, um die Produktion in einer Zeit zu pausieren, in der ohnehin viele Mitarbeiter Urlaub haben.

Zukunftsperspektiven für den ID. Buzz

Volkswagen plant, die nächste Generation des ID. Buzz ab 2026 auf Basis der neuen MEB+-Plattform zu produzieren, auf der auch der neue VW ID. Polo stehen soll. Die neue Plattform soll verbesserte Reichweiten, kürzere Ladezeiten und eine effizientere Produktion bieten. Ob der aktuelle ID. Buzz ein technisches Update erhält oder das Modell umfangreicher überarbeitet wird, steht noch nicht fest.

Der Produktionsstopp bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen die Automobilindustrie in Zeiten schwankender Nachfrage konfrontiert ist. Während der ID. Buzz als Designikone gilt, müssen Preis-Leistungs-Verhältnis und Reichweite verbessert werden, um im Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu bleiben. Volkswagen steht vor der Aufgabe, das Modell zukunftsfähig zu gestalten und den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.