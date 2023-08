Fairphone 5: Nachhaltig, aber trotzdem Highend

Lange ist es her, dass man etwas aus dem Hause Fairphone gehört hat. 2021 brachten die Niederländer zuletzt ein Smartphone – das Fairphone 4 – auf den Markt. Doch nun gibt es zum Start der IFA 2023 etwas Neues: Das Unternehmen stellt sich mit dem Fairphone 5 neu auf und verspricht ein noch sozialeres wie modulareres Gerät. Wie schafft Fairphone, dieses Versprechen mit dem Fairphone 5 einzuhalten?

→ So war das Fairphone 4 – der ganze Testbericht

Nachhaltig, fair, modular: Fairphone bleibt sich treu

Von Beginn an wollte Fairphone die Prioritäten anders setzen, als andere Smartphone-Hersteller. Anstatt Masse setzt man hier vor allem auf ein möglichst nachhaltiges wie faires Verfahren bei der Herstellung des Endgeräts. Das hat sich auch beim Fairphone 5 nicht geändert – im Gegenteil. Der Hersteller gibt dem Fairphone 5 einen Klimaschutzstempel, der deinen CO2-Fußabdruck über die gesamte Nutzungszeit des Smartphones reduzieren soll. Laut Fairphone geht die Rechnung dadurch auf, dass die nicht nur recycelten, sondern auch fair gehandelten Materialien des Smartphones von 40 auf 70 Prozent gestiegen sind.

Darüber hinaus setzt man auf Bauteile, die sich leichter auseinanderbauen und somit einfacher reparieren lassen. Insgesamt finden sich nun elf modulare Bauteile im Fairphone 5; beim Vorgänger waren es noch acht. Dieses Konzept fördert die Langlebigkeit des Smartphones. Ersatzteile bietet Fairphone im hauseigenen Online-Shop direkt an. Bei potenziellen Kunden setzt vor allem das voraus: Niedrige Preise, brandneue Technik und ausschließlich Leistung sind nicht der primäre Kaufpunkt. Mit welcher Technik kann das Fairphone 5 stattdessen überzeugen?

Fairphone 5: Diese Technik steckt im umweltfreundlichen Smartphone

Beim Herzstück des Smartphones setzt Fairphone auf den Qualcomm QCM6490, der ebenfalls auf das Nachhaltigkeitskonto einspielt. Denn mit dem 2,7 GHz schnellen Octa-Core-Prozessor garantiert das Fairphone 5 seinen Nutzern einen Support von sieben Jahren. Fairphone selbst setzt noch eines obendrauf und verspricht Software-Updates über acht Jahre, also bis 2031. Stichwort Software: Vorinstalliert ist natives Android 13.

Der eigentlich für Industrie-Anwendungen gedachte Qualcomm QCM6490 soll eine ähnliche Leistung wie der Snapdragon 778 5G bieten, der beispielsweise im Xiaomi Poco X5 Pro 5G oder dem Samsung Galaxy A52s verbaut ist. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 8 GB Fassungsvermögen, der interne Speicher bietet 256 GB. Neu hinzu kommt beim Fairphone 5 ein microSD-Kartenslot, sodass der interne Speicher bei Bedarf aufgestockt werden kann. Alternativ kann eine zweite SIM-Karte eingelegt werden.

Fairphone Fairphone 5 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon QCM6490 Display 6,46 Zoll, x Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung IP55 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht Farbe Schwarz, Blau, Transparent Einführungspreis 699 € Marktstart August 2023

In Sachen Display bekommen Nutzer ein 6,46 Zoll großes OLED-Display zur Hand, das 1.224 x 2.770 Pixeln auflöst und damit im Vergleich zum Vorgänger minimal gewachsen ist. Die Bildwiederholungsrate begrenzt Fairphone auf 90 Hz, was bei einer normalen Nutzung vollkommen ausreicht. Da es sich beim Display um einen potenziellen Schwachpunkt bei Handys handelt, der gut und gerne schnell kaputtgeht, setzen die Niederländer auch hier auf ein modulares Panel, das leicht austauschbar ist.

Zur weiteren Ausstattung des Fairphone 5 zählt 5G-Unterstützung, NFC, WiFi-6, Bluetooth 5.2 LE und ein IP55-zertifiziertes Gehäuse. Die Akkugröße beläuft sich auf 4.200 mAh.

Verbesserte Kamera

In puncto Kamera rüstet man beim Fairphone 5 im Vergleich zum Fairphone 4 auf. Bot das 2021-Modell zwei 48-Megapixel-Kameras, sitzen beim neuen Flaggschiff zwei 50-Megapixel-Module auf der Rückseite. Laut Hersteller sollen Nutzer damit besser hochauflösende Smartphones anfertigen können, auch im Ultraweitwinkelmodus. Inwiefern das gelingt, muss ein ausführlicher Test zeigen. Auch auf der Front setzt Fairphone ebenfalls eine 50-Megapixel-Kamera ein.

Marktstart und Verfügbarkeit

Das Fairphone 5 kann ab sofort vorbestellt werden. Der Kostenpunkt liegt bei 699 Euro, was 120 Euro über dem Preis des Fairphone 4 liegt. Verfügbar ist das Fairphone 5 in den Farben in Transparent, Sky Blue und Matte Black.