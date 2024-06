Volle Power: Dieses E-Auto stellt Tesla in den Schatten

Mehr als 600 PS Leistung und ein sofortiges Drehmoment von über 830 Nm verspricht ein neues SUV, das schon bald unter anderem Tesla, aber auch Mercedes und BMW Konkurrenz machen soll: der Jepp Wagoneer S. In einem ersten Schritt wird er zwar in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres nur in den USA und Kanada eingeführt. Der Stromer soll später, voraussichtlich im Jahr 2025, aber auch in Europa in den Handel kommen; Allradantrieb inklusive.

Jeep Wagoneer S: Bitte anschnallen, Tesla!

Zwar stehen für den europäischen Markt noch die passenden Zertifizierungen aus, klar scheint aber schon zu sein, dass eine gemischte Reichweite zwischen 400 und 500 Kilometern realistisch ist. Denn 300 Meilen nach US-Zyklus sind bereits offiziell. Gleiches gilt für eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in beeindruckenden 3,4 Sekunden. In der Spitze ist bei knapp 200 km/h Schluss.

Wer sich für den ausschließlich vollständig elektrifiziert erhältlichen Jeep Wagoneer S entscheidet, wird zwischen fünf verschiedenen Fahrmodi auswählen können: Auto, Sport, Eco, Snow und Sand. Etwas überraschend: Auf 800-Volt-Technik wird beim neuen Premium-SUV zur Einführung in Nordamerika jedoch verzichtet. Trotzdem soll eine Wiederaufladung des 100 kWh großen Akkus von 20 auf 80 Prozent unter optimalen Bedingungen an einer Schnellladesäule in 23 Minuten gelingen.

Ein SUV ohne Kompromisse: der Jeep Wagoneer S.

Details zur tatsächlichen Ladeleistung verrät Jeep gegenwärtig bisher nicht. Es wird aber spekuliert, dass es in Europa zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Modell mit 800-Volt-Technik geben könnte. Auch weitere Batteriegrößen stehen im Raum. Hier müssen wir uns zu näheren Einzelheiten aber noch etwas gedulden.

Bis zu 1.727 Liter Ladevolumen

Für Effizienz sollen neben einem markanten Spoiler am Heck unter anderem versenkbare Türgriffe sorgen. Ein Kühlergrill mit sieben Schlitzen wird auch beim 4,89 Meter langen und mit fünf Türen ausgestatteten Jeep Wagoneer S nicht fehlen. Das ist aber nur ein optisches Merkmal. Denn die beleuchteten Schlitze sind anders als bei Autos mit Verbrennungsmotor geschlossen. Kein Wunder: Denn bei einem E-Auto muss der Motor natürlich nicht gekühlt werden. Viel Stauraum hinter der zweiten Sitzreihe gibt es natürlich auch. Der Hersteller verspricht einen 866 Liter fassenden Kofferraum, dessen Volumen sich auf bis zu 1.727 Liter ausdehnen lässt.

Beeindrucken möchte der Jeep Wagoneer S aber auch mit seinem Cockpit. Denn hier sind nicht weniger als vier Displays zu finden. So steht mittig neben einem Infotainment-Display ein zweiter Touchscreen zur Verfügung, über den sich zum Beispiel die Klimatisierung steuern lässt. Hinter dem Lenkrad informiert ein digitales Kombiinstrument über alle für den Fahrer wichtigen Daten. Und: Der Beifahrer darf sich über ein zusätzliches Display freuen, um selbst beispielsweise Apps oder andere Inhalte bedienen und nutzen zu können; möglicherweise aber nur gegen Aufpreis.

Blick ins Cockpit des Jeep Wagoneer S.

Was kostet der Jeep Wagoneer S in Deutschland?

Und der Preis? Der geht in den USA bei 70.200 Dollar los. Allerdings ohne Steuern und sonstige Gebühren. Der tatsächliche Endpreis hängt von den Steuersätzen der einzelnen Bundesstaaten ab. Für Deutschland wird mit einem Preis von rund 100.000 Euro gerechnet. Vielleicht startet er beim Basismodell auch „schon“ bei rund 90.000 Euro. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht spruchreif. Du suchst einen preiswerteren E-Jeep? Dann solltest du dir den Jeep Avenger genauer ansehen.

Übrigens: In einem ersten Teaser-Video nimmt es Jeep direkt mit Tesla auf und lässt den Jeep Wagoneer S gegen ein Tesla Model X antreten. Wer gewinnt? Sieh‘ selbst…