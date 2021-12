Vodafone-Discounter ist pleite: Das müssen Kunden jetzt wissen

Wer einen günstigen Tarif sucht, hat inzwischen eine enorm große Auswahl. Bei Lycamobile etwa gibt es für rund 10 Euro eine Telefon-Flat und 20 GB Datenvolumen. Für nur 5 Euro mehr verdoppelt sich letzteres sogar auf 40 GB. Und das sogar im Vodafone-Netz. Doch das Ende dieser Tarife ist offenbar besiegelt. Der Mobilfunkanbieter ist pleite und hat Steuerschulden in Millionenhöhe.

Der Vodafone-Discounter wollte es so machen wie Amazon, Google und Co.

Seit Jahren hat der Vodafone-Discounter Lycamobile in Deutschland keine Steuern mehr bezahlt. Der Mobilfunkanbieter wollte die Umsatzsteuer umgehen und argumentierte damit, man hätte einen Vertrag mit einer Schwestergesellschaft im Steuerparadies Irland. Ob Apple, Amazon, Google oder Facebook: Die großen Technologie-Konzerne verfahren dabei fast ebenso. Doch beim Vodafone-Discounter funktionierte es nicht. Wie das Handelsblatt berichtet, zog das Finanzamt vors Gericht und bekam Recht. Lycamobile hat sich nach dem Urteil zunächst in die Amalasandan Dienstleistungen GmbH umbenannt. Nur 11 Tage später meldete das Unternehmen jedoch Insolvenz an. Die Summe von 70 Millionen Euro kann der Mobilfunkanbieter nicht aufbringen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lycamobile mit Problemen zu kämpfen hat. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge 15 Millionen Kunden in 20 Ländern. Mit Billigtarifen wurde der Vodafone-Discounter zum Weltkonzern. Ob Bilanzfälschungen oder der Verdacht von Geldwäsche: Ex-Mitarbeiter sprechen von „kreativer Buchführung“, wie „Die Welt“ bereits im Artikel „Das unheimliche Telefon-Imperium“ 2016 berichtete.

So geht es für Kunden weiter

Die zu Beginn genannten Tarife lassen sich – trotz Insolvenz – nach wie vor auf der Webseite von Lycamobile buchen. Kunden des Vodafone-Discounters können weiterhin ihre Prepaidkarte aufladen. Es scheint, als würde die Pleite keine Auswirkungen auf das Angebot haben. Auf Nachfrage des Handelsblatts sind beim Partner Vodafone keine Rechnungen offen. Wie lang sich Kunden aber darauf verlassen können, bleibt fraglich. Ob auf der Facebook-Seite von Lycamobile oder im Play Store: Die Beschwerden über den Mobilfunkanbieter häuften sich in den vergangenen Wochen. Wer seinen Mobilfunkvertrag wechseln will, dem empfehlen wir unseren Tarifrechner.

