Verrückt! Hier versteckt Vodafone sein Super-High-Speed-Internet

Vor zwei Wochen hat Vodafone mit 5G+ das Echtzeit-Netz gestartet. Nun nimmt der Netzbetreiber die ersten 5G+ Mobilfunk-Kleinzellen (Small-Cells) in Betrieb. Die Antennen haben eine Reichweite von bis zu 400 Metern und bieten im 3,5 GHz Band des 5G+ Netzes eine Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit. Doch das ist nicht alles. Denn Vodafone versteckt sie so gut, dass kaum einer die Antennen erkennt.

Hier versteckt Vodafone sein Gigabit-Internet

In Köln hat Vodafone seine ersten 5G+ Antennen aufgestellt. Sie befinden sich in der Kölner Innen­stadt in unmit­tel­barer Nähe zum Heumarkt und an der Domplatte. Doch wer nicht weiß, wie die Antennen aussehen, wird sie nicht finden. Denn Vodafone hat die Antennen in speziell angefertigten Straßenlaternen verbaut, die sich so unauffällig ins Stadtbild einfügen. Der Stadt Köln und Vodafone zufolge sind es die europaweit ersten 5G+ Straßenlaternen.

Die gesamte Technik ist den neun Meter hohen Laternen untergebracht, die Antennen sind sechs Meter über dem Boden montiert. Über Glasfaser-Leitungen erfolgt die Anbindung ans Festnetz. Den Strom für die Straßenlaterne der Zukunft liefert die der hiesige Energieversorger RheinEnergie.

Wer profitiert von dem Gigabit-Wahn?

Die Kölner sind ganz aus dem Häuschen und vergleichen die hohe Geschwindigkeit des 5G+ Netzes von Vodafone mit Nerven im menschlichen Körper. Doch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagt auch: „Bei 5G geht es weniger um noch schnelleres Surfen, sondern um Echtzeitdaten beispielsweise bei neuen Verkehrskonzepten.“ Gemeinsam genutzte Verkehrsmittel können so miteinander, mit Ampeln, Ladesäulen oder auch mit Umweltsensoren kommunizieren und damit Verkehr reduzieren und klimaneutraler machen.

Somit dürfte der Handy-Nutzer mit 5G-Vertrag von Vodafone nicht sonderlich viel von dem Gigabit sehen. Doch das ist für die meisten ohnehin unerheblich, wie eine Umfrage von Statista zeigt. Nur 15 Prozent aller befragten Personen, finden es wichtig Zugang zu der neuesten Mobilfunktechnologie 5G zu haben.