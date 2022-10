Vernichtendes Problem: Warum macht Amazon das?

Ob Online-Shopping oder Video-Streaming: Für viele führt an Amazon kein Weg vorbei. Kein anderer Online-Shop ist bei den Deutschen beliebter als Amazon. Kein Wunder bietet der US-Konzern, der einst nur mit Büchern angefangen hat, heute von A bis Z nahezu alles, was das Herz des Käufers begehrt. Übrigens weist Amazon in seinem Logo mit dem Pfeil vom Buchstaben A zum Z auch darauf hin. Hinzu kommt, dass die Preise meist den Takt für den gesamten Online-Markt angeben. Nur selten findet man Produkte woanders günstiger. Doch all das hat auch eine Schattenseite.

Trotz Versprechen: Amazon hört nicht auf

Mitte des vergangenen Jahres berichteten wir darüber, dass Amazon alles dafür macht, seinen Profit zu maximieren. Das zeigte ein heimlich aufgenommenes Video eines ehemaligen Amazon-Mitarbeiters, das er dem britischen Fernsehsender ITV News zur Verfügung gestellt hat. Die Bilder zeigen, wie Amazon neue und originalverpackte Waren einfach vernichtet. Von ungelesenen Büchern über Schmuck und Werkzeug bis zu Notebooks, Smart-TVs und Spielzeug: Pro Woche vernichten Amazon-Mitarbeiter in nur einem Warenlager rund 130.000 Produkte, hieß es. Dabei gelangen beileibe nicht nur minderwertige und unverkäufliche Produkte in den Schredder. Auch MacBooks oder iPads, Ventilatoren von Dyson mussten Mitarbeiter zerstören. Und wie reagierte Amazon auf die Enthüllung?

Gegenüber dem TV-Sender sagt Amazon: „Wir arbeiten auf das Ziel hin, keine Produkte entsorgen zu müssen. Unsere Priorität ist der Wiederverkauf, die Spende an gemeinnützige Organisationen oder das Recycling unverkaufter Produkte.“ Doch nun zeigen das ZDF und Business Insider, dass das offenbar nichts weiter als Worthülsen und leere Versprechen waren. Amazon lässt weiterhin Hunderte Tonnen Neuware und Retouren wegwerfen – und das trotz einer Gesetzesänderung. So sagt etwa ein Mitarbeiter gegenüber ZDF und dem Business Insider: „Vernichtet wird weiter, in jedem Fall. Es ist nicht erkennbar, dass es irgendwelche Veränderungen gibt.“

Warum macht der Konzern das?

Allein in Deutschland soll Amazon in rund anderthalb Jahren, nur in der Produktgruppe „Verschiedenes“, Produkte im Gegengewicht von knapp 1.840 Tonnen weggeworfen haben. Eigentlich soll die sogenannte „Obhutspflicht“ verhindern, dass Neuware auf dem Müll landet. Doch das Bundesumweltministerium räumt auf Nachfrage des ZDF-Magazins „Frontal“ ein, dass „derzeit keine Rechtsverordnung zur Umsetzung der Obhutspflicht existiert“. Das bedeutet: Man kann bei der Warenvernichtung kein Bußgeld erheben – zumal Kontrollen fehlen.

Amazon macht also da weiter, wo man nie aufgehört hat. Doch warum vernichtet der US-Konzern neue Waren? Der Grund ist simpel: Für internationale Anbieter, die ihre Waren bei Amazon verkaufen, ist es aufwendiger, die Produkte zurücksenden zu lassen, als sie zu entsorgen. Zwar spendet Amazon auch einige Produkte, die sich nicht verkaufen. Im Vergleich werden aber deutlich mehr Waren zerstört und landen auf Mülldeponien, wie ITV News und nun auch ZDF und Business Insider herausgefunden haben. Der Fernsehsender verfolgte 2021 einen LKW mit Waren, die zur Vernichtung vorgesehen waren. Endziel: Müllkippe. Hier gibt es die Reportage von iTV News und hier die vom ZDF-Magazin Frontal.

