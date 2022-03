Verblüffend: So unbeliebt ist das E-Auto

Immer mehr Menschen entscheiden sich beim Autokauf für ein E-Auto. Getrieben vom Umweltbonus in Höhe von bis zu 9.000 Euro und anderen Geldspritzen, verkauften Autobauer im vergangenen Jahr knapp 336.000 Elektroautos. Gegenüber 2020 ein Plus von 83 Prozent. Tendenz: steigend. Doch ist das E-Auto wirklich der heilige Gral, von dem so viele sprechen? Oder hängen die Deutschen doch am Verbrenner und trauen der neuen Technologie nicht? Neueste Zahlen zeigen: Die E-Auto-Verkäufe dürften zwar weiter zunehmen. Doch für 9 von 10 Deutschen gibt es keine Alternative zu Benziner und Diesel.

So wenige denken über ein E-Auto nach

Die steigenden Spritpreise werden für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Belastung – dürfte man meinen. Doch wie viele denken wirklich darüber nach, auf ein E-Auto umzusteigen? Derzeit überlegen aktuell 10 Prozent der Deutschen, sich in ihrem Haushalt in den kommenden zwei Jahren ein Elektroauto anzuschaffen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. „Eines der größten Hindernisse bei der Elektromobilität ist nach wie vor das schwache Ladenetz“, sagt Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder. „Wir brauchen eine digitale Energiewende mit einem komplett digitalen und intelligenten Energienetz, damit eine flächendeckende Versorgung mit Ladestationen schnellstmöglich realisiert werden kann.“

Nur 10 Prozent aller Deutschen denken also darüber nach, sich statt einem Auto mit Verbrennungsmotor ein E-Auto anzuschaffen. Hinzu kommt: Die überwiegende Mehrheit (82 Prozent) derjenigen, die ein Elektroauto nutzen oder dies innerhalb der nächsten zwei Jahre anschaffen wollen, wollen es an öffentlich zugänglichen, kostenpflichtigen Ladesäulen laden. Das dürfte damit zusammenhängen, dass insbesondere in Städten und Mehrfamilienhäusern Wallboxen und andere Möglichkeiten, ein E-Auto aufzuladen, nicht vorhanden sind. Und da Strompreise immer weiter steigen und das Laden an öffentlichen Ladesäulen inzwischen kostspielig ist, stagniert das Interesse am E-Auto.

Gestern noch aktuell, heute überholt

Der Bitkom hat die Befragung von Mitte Januar bis Mitte Februar durchgeführt – also vor dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. Und somit auch vor dem letzten heftigen Preissprung an den Tankstellen. „Elektromobilität ist nicht nur für die Energiewende essenziell, sie kann auch die Abhängigkeit von russischen Ölimporten de facto beenden“, sagt Rohleder. Nach der Preisexplosion bei Benzin und Diesel dürften heute also weitaus mehr Deutsche über ein E-Auto nachdenken, als die 10 Prozent vor rund einem Monat.