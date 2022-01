E-Auto: Umstieg vom Verbrenner wirklich wegen der Umwelt? Das sind die wahren Gründe

Ob von Tesla, VW oder Renault: Immer mehr Menschen entscheiden sich beim Autokauf für einen Stromer. Getrieben vom Umweltbonus in Höhe von bis zu 9.000 Euro und anderen Geldspritzen, verkauften Autobauer im vergangenen Jahr knapp 336.000 Elektroautos. Gegenüber 2020 ein Plus von 83 Prozent. Tendenz: steigend. Doch warum entscheiden sich Menschen überhaupt für ein E-Auto und nicht für einen Diesel oder Benziner? Spielt der Umweltschutz wirklich eine so wichtige Rolle?

Aus diesen Gründen wollen Menschen ein E-Auto

Vor dem Kauf eines neuen Autos machen viele Menschen eine Pro- und Contra-Liste. Kein Wunder, ist ein neues Fahrzeug für die meisten eine große finanzielle Entscheidung. In den vergangenen Jahren dominierte das E-Auto diese Liste. Soll es wirklich ein Stromer sein oder doch lieber ein Auto mit Verbrennungsmotor? Was sind die Vorteile und was die Nachteile? Die aktuelle Studie „Electric Car Market & Innovation Report 2021“ von YouGov und dem Center of Automotive Management (CAM) zeigt, welche Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen den Kauf eines E-Autos eine entscheidende Rolle spielen.

→ Böses Erwachen für E-Auto-Fahrer: Benziner und Diesel klar im Vorteil

Im EU-Vergleich zeigt sich, dass sich deutsche Autokäufer am wenigsten aus Umweltschutzgründen für ein Elektroauto entscheiden. Nur 42 Prozent machen es der Umwelt zuliebe. In Italien (83 Prozent) und Spanien (78 Prozent) sieht das ganz anders aus. Dort ist der Umweltaspekt für die überwältigende Mehrheit der Käufer der Hauptgrund.

Verschwinden Benzin und Diesel bald?

Neben dem Umweltschutz ist dem deutschen E-Auto-Käufer auch noch etwas ganz anderes wichtig. So soll das neue Elektroauto vorwiegend niedrige Betriebskosten mit sich bringen. Das bedeutet: Viele entscheiden sich für einen Stromer, weil sie weniger für Steuern, Wartung und Gebühren bezahlen, als für einen Verbrenner. Nur 26 Prozent steigen auf ein E-Auto um, weil sie sich vor steigenden Kosten für Benzin und Diesel fürchten. Allerdings glauben 38 Prozent der Befragten, dass Benzin und Diesel verschwinden werden und schaffen sich deshalb ein Elektroauto an. Übrigens: Nur 22 Prozent machen es wegen des niedrigeren Geräuschpegels.