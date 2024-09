Unter 250 Euro: Dieser Staubsaugerroboter wird viel Staub aufwühlen

TP-Link und die Marke Tapo stehen eigentlich für Smart-Home und Netzwerkinfrastruktur. Nachdem das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte bereits verschiedene WiFi-7-Router und -Mesh-Systeme eingeführt hat, hat man sich nun für die IFA in Berlin eine andere Überraschung bereitgehalten. Im Fokus steht der neue Saug- und Wischroboter Tapo RV30 Max. Der Staubsaugerroboter, der auch Wischen kann, kommt mit einer Absaugstation und zahlreichen intelligenten Funktionen für unter 250 Euro auf den Markt.

Staubsaugerroboter: Absaugstation für 30 Euro Aufpreis

Die Saugleistung liege bei 5.300 Pa und somit im Mittelfeld dessen, was du auf dem Markt bekommst, lässt der Hersteller wissen. Nun ist die Saugleistung aber nicht alles. Dennoch sollten sich Schmutz- und Staubpartikel, die sich in Teppichen oder Bodenspalten versteckt haben, entfernen lassen. In Kombination mit der DeepVac-Technologie, die aus einer verbesserten Hauptbürste und optimierten Ansaugkanälen besteht, erreicht er nach Angaben des Herstellers eine Staubaufnahmerate von über 97 Prozent.

Komplett unüblich für diese Preisklasse ist das duale Navigationssystem, das sich der LiDAR-Technologie und einer eigens verbauten IMU (inertiale Messeinheit) bedient. Das soll dem Saugroboter erlauben, sich zentimetergenau durch Wohnräume zu bewegen. Auch kleinste Hindernisse soll der Roboter zuverlässig erkennen und umfahren, verspricht der Hersteller. Bodenschwellen bis zu 2,2 Zentimeter stellen kein Problem dar. Zusätzlich verhindert ein Sensor auf der Oberseite der beiden RV30 Max-Produkte, dass dieser unter zu tiefe Möbelstücke fährt und dort steckenbleibt.

Im „Quiet Clean Mode“ erledigt er das autonome Saugen und Wischen besonders leise. Weitere Funktionen des Staubsaugerroboters sind eine Teppicherkennung, individuelle Sperrgebiete über die App, festgelegte Reinigungszeiten. Das Wischen hingegen kann nur als Gimmick angesehen werden: Es handelt sich um einen nicht rotierenden Wischmop, der allerhöchstens zum „feucht durchwischen“, nicht aber für die Beseitigung von grobem Schmutz geeignet sein dürfte.

Den RV30 Max bekommst du für etwa 220 Euro, der RV30 Max Plus kommt darüber hinaus mit einem „Smart Auto Empty Dock“. Das Absurde: Diese kostet gerade einmal 30 Euro mehr und dient dem Saugroboter nicht nur zum Aufladen, sondern auch zum autonomen Entleeren seines Staubbehälters. Der Behälter ist drei Liter groß und sollte auch bei Haushalten mit viel Dreck eine Weile reichen. TP-Link spricht von einer Leerung nur alle zwei Monate, was als pauschale Aussage aber wertlos ist. Sowohl der Tapo RV30 Max als auch der RV30 Max Plus sind außerdem voll mit dem Matter-Standard kompatibel.

Bis zu vier Etagen werden mit Karten erfasst

Bedienen kannst du sie also über ein Smart Home-System deiner Wahl (mit Matter), idealerweise aber über die tapo-App. In ihr kannst du dann auch die vom Roboter erfassten 3D-Karten deiner Wohnung sehen. Angucken kannst du diese allerdings nur auf einem Tablet. Bis zu vier Stockwerke kannst du erfassen. Über die App kannst du dem Roboter mitteilen, auf welche Etage du ihn hinstellst. Er soll dann direkt erkennen, wo auf der Etage er sich befindet. Zudem soll er dank KI im Laufe der Zeit Hindernisse immer besser erkennen und um sie herum reinigen können.