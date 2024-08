Unglück oder Absicht? Diese Frage stellen sich alle in diesem Netflix-Thriller

Stell dir vor, du feierst den Geburtstag deines Kindes. Sämtliche Eltern unterhalten sich gemeinsam und plötzlich hebt die Hüpfburg vom Boden ab – und drei Kinder sterben. Dieses Szenario durchleben gleich mehrere Familien in Netflix‚ neuer Thrillerserie „Das Unglück“. Dabei bleiben jedoch einige furchtbare Fragen offen, die es in zehn Episoden aufzuklären gilt.

„Das Unglück“ – Tragödie oder perfider Racheplan?

Kindergeburtstage sollen Augenblicke voller Glückseligkeit sein, die in Familienalben festgehalten werden. Die Familie aus Santa Cruz dürfte auch diesen Kindergeburtstag wohl nie mehr vergessen. Denn es ist der Letzte, den sie mit ihrem Liebling verbringen. Während die Feier mit Alkohol für die Eltern etwas zu sehr entgleitet, kann niemand erahnen, welch schreckliches Schicksal gleich drei junge Leben beenden wird. Doch wie könnte es dazu kommen, dass den Kindern ein solch schlimmes Ende widerfährt? Die Trauer zerfrisst die Eltern gemeinsam mit zahllosen Befürchtungen.

Die Eltern Emiliano (Sebastian Martínez) und Daniela (Ana Claudia Talancón) haben sich keineswegs nur Freunde gemacht. Allein die eigenen Angestellten, die alle auf der Feier zugegen waren, hatten genug Gründe sich an der Familie zu rächen. Steckt der Haushälter Moncho (Silverio Palacios) dahinter, der den Eltern den Alkohol auf der Party servierte? Oder gar seine Frau, die Haushälterin Yolanda (Shani Lozano), die schon lange einen Groll gegen die Familie hegte? Oder müssen sich die Eltern in Wahrheit der tragischen Realität stellen, dass sie selbst ihre Aufsichtspflicht verletzt haben? „Das Unglück“ bietet unzählige offene Fragen, zu denen nicht alle Antworten offensichtlich sein dürften. Wer sich der tiefen, nervenzerreißenden Spannung hingehen will, erhascht in diesem Trailer einen ersten Einblick in das Grauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Übrigens ist „Das Unglück“ gerade nicht der einzige Hit bei Netflix, der sehenswert ist. Erst kürzlich startete die vierte Staffel einer Hitserie, die in über 80 Ländern Platz 1 der Charts belegt. Auch Disney+ knüpft noch in dieser Woche für alle Fans von Spannung und Rätseln an Erfolgreiches an. Die vierte Staffel von „Only murders in the building“ startet mit hochkarätiger Hollywoodbesetzung.