Trotz steigender Strompreise: So viel günstiger tankt ein E-Auto

Die Auswertung hat das Vergleichsportal Verivox vorgenommen. Dort kommt man zu einem eindeutigen Schluss: Wer ein Elektroauto fährt, tankt deutlich günstiger als Besitzer von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Die Ersparnis im Vergleich zu Benzinern beläuft sich aktuell auf 59 Prozent, im Vergleich zu Diesel sind es 57 Prozent.

E-Auto tanken: Strompreise im Detail

Der durchschnittliche Stromverbrauch der zehn Elektroauto-Modelle, die im Jahr 2020 am häufigsten zugelassen wurden, liegt bei 19 Kilowattstunden (kWh) pro 100 km, so die Preisvergleicher. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 37,02 Cent/kWh sind das derzeit Kosten von 7,04 Euro. Auf eine jährliche Fahrleistung von 15.000 km hochgerechnet liegen die Kosten bei 1.055 Euro, rechnet man vor.

Zum Vergleich: Benziner verbrauchen auf 100 km im Schnitt 7,7 Liter. Bei einem durchschnittlichen Benzinpreis von 2,20 Euro pro Liter sind das Kosten von 16,94 Euro. Das entspricht 2.541 Euro für 15.000 km.

Ähnliches gilt für Diesel-PKW: Hier liegt der durchschnittliche Verbrauch bei 7 Litern pro 100 km. Bei einem durchschnittlichen Dieselpreis von 2,317 Euro je Liter belaufen sich die Kosten auf 16,22 Euro. Das sind bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 km insgesamt Kosten von 2.433 Euro.

„Angesichts der hohen Preise für Benzin und Diesel sparen alle, die ein E-Auto fahren, momentan richtig viel Geld“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. Die durchschnittlichen Kosten für Benzin und Diesel seien aktuell mehr als doppelt so hoch. Doch klar ist auch: Wie sich die Energiekosten in den nächsten Monaten entwickeln, hängt in erster Linie vom Krieg in der Ukraine und einem möglichen Importstopp von Gas und Öl aus Russland ab. Sinken die Preise an der Tankstelle wieder, wird der Abstand zum E-Auto erneut geringer.

Der direkte Vergleich: E-Golf vs. Benzin-Golf

Verivox untermauert seine Auswertungen mit einigen konkreten E-Auto-Beispielen. Der VW e-Golf (136 PS) verbrauche laut dem ADAC Ecotest (05/2019) rund 17,3 kWh auf 100 Kilometern. Wird der aktuelle Durchschnittspreis für Haushaltsstrom berücksichtigt, entspreche dies Kosten von rund 6,40 Euro. Der moderne Benziner VW Golf 1.5 eTSI (150 PS) verbraucht laut ADAC Ecotest (03/2020) 6,1 Liter Benzin auf 100 Kilometern, was 13,42 Euro entspricht.

Beim sparsamen Diesel VW Golf 2.0 TDI (150 PS), der laut ADAC Ecotest (09/2021) einen Verbrauch von 4,8 Litern auf 100 km aufweist, liegen die Kosten bei 11,12 Euro und damit ebenfalls über den Stromkosten des vergleichbaren Modells.

Zu beachten ist: Die Verivox-Erhebung geht davon aus, dass du dein Elektroauto bei dir zu Hause laden kannst. Denn laut einer Erhebung des Beratungshauses EUPD Research finden 77 Prozent der Ladevorgänge von Elektroautos zu Hause statt, heißt es vom Vergleichsportal. Daher sei für einen Kostenvergleich der durchschnittliche Strompreis für Haushalte (37,02 Cent/kWh) ausschlaggebend. An öffentlichen Ladesäulen können je nach Anbieter und Aufladungsart aber auch deutlich höhere Kosten entstehen. Das betrifft jene Nutzer, die zu Hause ihr Auto nicht laden können oder aber regelmäßig weite Strecken fahren.