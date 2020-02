Es ist gerade einmal zweieinhalb Jahre auf dem Markt und ist noch immer für etwas mehr als 300 Euro im Handel zu haben: Das Mate 10 Pro von Huawei. Es war eines der ersten Flaggschiff-Smartphones der Chinesen, dass gleichermaßen einen kleinen Preis und sehr gute Leistung bot. Bis heute ist es ein Smartphone, das selbst für anspruchsvollere Nutzer eigentlich vollkommen ausreicht. Doch jetzt musst du dir offenbar bald ein anderes Smartphone suchen. Denn die Nutzung wird zum Sicherheitsrisiko.

Eine Liste, die die Webseite RPRNA veröffentlicht hat, offenbart: Sicherheitsupdates gibt es für das Huawei Mate 10 Pro nicht mehr. Weder monatlich noch quartalsweise. Das überrascht um so mehr, als dass der kleine Bruder des Handys, das Mate 10 Lite, weiter auf der Liste steht und alle drei Monate mit einem Update versehen werden soll.

Jetzt weiterlesen Huawei Mate 10 Pro: Der einjährige Test

Grund für Maßnahme unklar

Monatliche Sicherheitsupdates bekommen bei Huawei ohnehin nur wenige ausgewählte Flaggschiff-Geräte. Bei den Mate-Geräten sind das aktuell Mate 20 X, Mate 20 Pro, Mate 20 und das Mate 20 RS. In der P-Serie ist es das P20 Pro, P30 aber auch P0 Pro und P20.

Warum sich Huawei zu dem Schritt entschlossen hat, ist unklar. Immerhin dürfte das Gerät, das bis vor anderthalb Jahren noch im Fokus der Vermarktung der Mate-Serie stand, noch bei sehr vielen Huawei-Kunden im Einsatz sein.

Ob man die Kunden in der aktuellen Situation, in der sich Huawei aufgrund des US-Banns befindet, verärgern sollte, ist fraglich. Denn die Lust auf ein neues Smartphone der Chinesen wird zumindest bei diesen Kunden wohl kaum erweckt. Es wird spekuliert, dass sich Huawei die Kosten für die Softwareanpassung älterer Geräte sparen will. Immerhin: Android 10 mit EMUI 10 soll das gar nicht so alte Handy noch bekommen.

Huawei Mate 10 Dual-SIM Software Android 8.0 Oreo Prozessor Huawei Kirin 970 Display 5,9 Zoll, 1.440 x 2.560 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 5184x3880 (20,1 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 186 g Farbe Schwarz, Gold, Braun Einführungspreis 699 € Marktstart 4. Quartal 2017