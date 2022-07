Todesstoß für beliebtes E-Auto: Pionier auf dem Markt soll verschwinden

Während sich Autobauer wie Toyota noch gegen den E-Auto-Hype stemmen und den Stromer nicht als Lösung ansehen, treten andere die totale E-Auto-Offensive an. Hyundai etwa setzt alles auf eine Karte und den Stromer. Auch, wenn man bei diesem Retro-Modell die Scheuklappen abnimmt und zeigt, dass das Elektroauto nicht die einzige Lösung sein kann. Auch für Nissan steht das E-Auto im Fokus. Erst im März hat der japanische Hersteller sechs neue Modelle für Europa angekündigt. Allen voran sollen der Ariya und der Qashqai e-Power Autofahrer überzeugen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille.

Beliebtes E-Auto soll verschwinden

Nissan ist ein Pionier auf dem Markt für Elektroautos. Erste Modelle mit vollelektrischem Antrieb aus Japan rollten bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs vom Band. Der Mangel an Erdölreserven zur Entwicklung elektrisch betriebener Fahrzeuge führte zu dieser Entwicklung. Die japanische Regierung ermunterte Unternehmen des Landes, Elektroautos zu entwickeln und zu produzieren. Die Tokyo Electric Cars Company war eines davon – ein Vorläufer der Prince Motor Co. Ltd, die sich 1966 mit Nissan zusammenschließen sollte.

Mit dem Marktstart des Leaf hat Nissan dann vor mehr als zehn Jahren den Durchbruch der Elektromobilität maßgeblich mit eingeleitet. Der Leaf debütierte 2010 und gilt bis heute als erstes E-Auto für den Massenmarkt. Seitdem hat Nissan seinen Pionier schrittweise weiterentwickelt und bis heute allein in Europa über 240.000 Einheiten des Modells verkauft. Weltweit haben die Japaner über eine halbe Million Leaf unters Volk gebracht. Bis 2019 war der Stromer das meistverkaufte E-Auto der Welt. Doch damit soll bald Schluss sein.

Ganze Modellreihe könnte verschwinden

Wie das Fachmagazin Automotive News berichtet, plant Nissan mit dem Ende des Leaf. Eine Nachfolgegeneration soll es nicht mehr geben. Die Produktion der aktuellen Version soll bis 2025 auslaufen, heißt es in dem Bericht, der sich auf drei anonyme Quellen beruft. Der japanische Hersteller könnte die Marke Leaf sogar ganz aufgeben. Gegenüber dem US-Magazin „The Verge“ lehnte ein Sprecher von Nissan es ab, über die Zukunft des Leaf zu spekulieren. Er sagte jedoch, dass das Unternehmen angesichts der hohen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ein „erneutes“ Interesse am Leaf festgestellt habe. Ob das aber reicht, um das E-Auto und die Modellreihe am Leben zu erhalten, bleibt offen.