YouTube ist längst mehr als eine Sammlung von Tutorials und Mitschnitten aus dem TV-Programm. Zahlreiche Creator verdienen inzwischen ihr Geld mit der Videoplattform und produzieren immer aufwendigere Inhalte. So wurde vor Kurzem erst Marvin Wildhage als YouTube Creator bekannt, weil er es geschafft hat, sich als Maskottchen verkleidet bis auf das Spielfeld des EM-Eröffnungsspiels zu schmuggeln. Jetzt holt der Creator Dave zu einem neuen Schlag aus und hat mit „The Race“ ein Reality-Format produziert, das ab Sonntag auf seinem Kanal erscheint. Schon jetzt gibt es die ersten Folgen auf Joyn – kostenlos und ohne Anmeldung.

The Race: Neues Reality-Format eines YouTubers

7 vs. Wild war gestern. Die Idee zum neuen Format „The Race“ hatte Dave nach eigenen Angaben schon vor zehn Jahren in seinem Kinderzimmer. Es sei das größte Projekt, das er bisher gemacht habe. Die Idee: Er selbst und vier weitere Protagonisten müssen so schnell wie es geht zurück nach Köln. Doch nicht einfach nur so und aus dem Nachbardorf. Der Startpunkt für alle fünf: Mitten in Marokko und das ohne Geld, ohne Kreditkarte und ohne Handy. Ein Rennen durch Europa.

Mit an Bord sind bei „The Race“ bewusst keine prominenten YouTuber, sondern eher jene aus der zweiten Reihe. Laurens, Brian, Daniel und Jovan filmen sich selbst auf ihrer Reise mit GoPros. Die Produktion erfolgte komplett durch Dave und seinem Team, keine große Produktionsfirma war an Bord, so sagt er. Die ersten vier Folgen sind schon jetzt auf Joyn zu sehen. Das Streaming-Portal ist der einzige große Partner in diesem Projekt gewesen.

Ab Sonntag veröffentlicht Dave die erste der zehn Folgen aus dem Format auch auf seinem Kanal. Jeden Mittwoch und Sonntag um 12 Uhr gibt es eine neue Episode. Darin zu sehen: Die fünf Teilnehmer an dem Rennen nehmen ihre Augenbinden ab und finden sich mitten im marokkanischen Tanger wieder. Ihr Ziel: Europa. Genauer: Köln. Dazu müssen sie über den Atlantik. Ohne Geld. Ohne Handy. Und ohne Kreditkarte. Dabei haben sie nur ihren Reisepass und einige Utensilien und Grundnahrungsmittel. Nach zehn Folgen wissen wir, wer „The Race“ gewonnen hat.

Der Trailer zu „The Race“

