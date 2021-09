The Circle: Trailer zur dritten Staffel zeigt neues Drama-Potential

The Circle ist zurück mit einer dritten Staffel. Neue Personen sind in das Circle Haus eingezogen und kämpfen darum der beliebteste Spieler zu werden. Doch nicht nur die Kandidaten, die das Preisgeld von 100.000 Dollar gewinnen wollen, sind neu in der Staffel. Der Trailer zeigt auch etwas, dass es bis jetzt in den vergangenen Staffeln noch nicht gegeben hat und neues Drama mit sich bringt.

Das wird in Staffel drei passieren

Der Trailer zur dritten Staffel von The Circle zeigt viele motivierte Kandidaten, die bereit sind die Show zu gewinnen. Doch dieses Mal haben sich die kreativen Köpfe hinter der Show etwas Neues einfallen lassen. Plötzlich gibt es ein Profil doppelt und dem Trailer nach scheint die betroffene Person Michelle selbst nichts davon gewusst zu haben. Auch wieder mit dabei ist ein Duo, die Schwestern Eva und Chanel geben sich als eine Person aus und versuchen gemeinsam ihr Glück. Zu den ersten acht gehören ebenfalls Ruksana, Nick, Calvin, Kai, Daniel und Matthew. Wie viele Catfishs diesmal mit dabei sind und wer das Rennen machen wird, gibt es ab dem 8. September bei Netflix zu sehen.

Darum geht’s in The Circle

The Circle ist eine von Social Media inspirierte Reality-TV-Show von Netflix, in der eine Reihe von Kandidaten darum kämpfen, der beliebteste Spieler zu sein. Jede Person legt ein Profil an mit einem Foto und ein paar Informationen über sich, die die anderen Spieler zu sehen bekommen. Lügen ist dabei absolut erlaubt. Die Kandidaten können, als jede Person teilnehmen, die sie wollen. Die vergangenen Staffeln und Ableger der Show haben gezeigt, dass auch die Catfishs es weit in der Show schaffen. Unterhalten über den Circle Chat ist erlaubt und durch Spiele lernen sich die Teilnehmenden besser kennen. Sie sehen und hören sich jedoch bis zum Finale nicht.

Regelmäßig müssen die Spieler sich unter einander bewerten und die beliebtesten Spieler dürfen anschließend eine Person herausschmeißen. Geht ein Kandidat, kommt eine Zeit lang immer ein neuer Spieler nach.