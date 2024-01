Tesla schon wieder in der Kritik: Jetzt sind es die Bremsen Ron Sitzer 2 Minuten

Wenn es um das Thema E-Autos geht, denken viele an den US-amerikanischen Hersteller an Tesla. Bei einem seiner Modelle wurde jetzt ein Fehler an den Bremsen entdeckt. Dieser war schon vor Jahren bekannt. Was können Tesla-Fahrer nun tun?