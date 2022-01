Tesla geschockt: So öffnet und steuert ein 19-Jähriger aus Deutschland E-Autos aus der Ferne

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand einen Tesla hackt und sich damit Zugriff auf ein E-Auto des US-amerikanischen Autobauers verschafft. Wahrscheinlich hatte aber noch nie jemand so viel Kontrolle über derart viele Fahrzeuge, wie aktuell ein 19-jähriger Deutscher. Der Jugendliche aus Dinkelsbühl konnte die Türen öffnen und die Autos aus der Ferne starten. Mehr noch. Selbst den Standort von über 25 Fahrzeugen konnte der Teenager sehen. Und auch, ob der Fahrer gerade am Steuer sitzt, oder nicht.

Türen öffnen, Hupen und Musik aufdrehen: Fast alles war möglich

In seinem Blog beschreibt David Colombo Schritt für Schritt, wie er sich Zugriff auf mehr als 25 Tesla-Autos verschaffen konnte. Möglich wurde ihm das über eine Sicherheitslücke in TeslaMate, einem beliebten Open-Source-Protokollierungstool. „Es sollte überhaupt keine Möglichkeit geben, dass jemand sich einen Tesla nimmt, den er nicht besitzt, und das E-Auto für eine Fahrt nutzt“, sagte Colombo in seinem Artikel. Doch genau das war ihm möglich.

Auch banale Dinge, wie das Steuern des Radios oder Hupen konnte der Jugendliche aus seinem Wohnzimmer heraus. Doch allein das Aufdrehen der Musikanlage auf das Maximum kann den Fahrer überraschen und für Unfälle sorgen. Der 19-Jährige aus Franken sagt aber auch, dass es wohl nicht möglich sei, das Fahrzeug aus der Ferne zu bewegen. Immerhin.

Tesla reagiert

Colombo hat die Schwachstellen im Tesla-System bereits im Oktober 2021 entdeckt. Im Januar 2022 war es ihm aber immer noch möglich, über 20 E-Autos zu hacken. Erst als der Jugendliche eine weitere Schwachstelle in der Software gefunden, so die E-Mail-Adressen der Besitzer herausgefunden und sie angeschrieben hat, kam Bewegung in die Sache. Tesla reagierte prompt, nachdem Colombo die Fehler gemeldet hat. Dem US-Magazin TechCrunch teilte Tesla mit, dass man das Update innerhalb weniger Stunden nach Erhalt der E-Mail von Colombo veröffentlicht habe.