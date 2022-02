Telekom verspricht „sorgenfreies WLAN“ – So funktioniert es

Schlechtes WLAN in der eigenen Wohnung kann bekanntlich viele Gründe haben. Wir haben auf inside digital immer wieder Tipps gegeben, wie du dein WLAN zu Hause verbessern kannst. Doch wer sich nicht selbst mit der Technik oder den Einstellungen beschäftigen will oder den Kaufpreis neuer Hardware scheut, für den kann auch das neue Telekom-Angebot interessant sein. Die Telekom bietet ihren Kunden eine Kombination aus „perfekt aufeinander abgestimmten WLAN-Paketen und dem besten Service“, wie es in der Selbstdarstellung heißt.

Zwei neue Telekom-Pakete für besseres WLAN

Zwei neue Pakete gibt es dafür: WLAN Comfort und WLAN Comfort Plus. Diese beinhalten den Speedport Smart 4 Router sowie, je nach gewähltem Paket, einen oder bis zu drei Speed Home WLAN Mesh-Repeater. WLAN-Mesh-Repeater sind Verstärker des WLAN-Netzes. Sie verstärken das Signal des Routers und erreichen so weitere Ecken in der eigenen Wohnung. Durch das Mesh-Netz sorgen die Geräte automatisch dafür, dass Geräte wie Smartphones sich immer beim besten WLAN-Sender einbuchen und die Verbindung nicht verloren geht.

Zusätzlich zu der Hardware rufen Mitarbeiter der Telekom die WLAN-Kunden auch an. Sie richten dann telefonisch gemeinsam das Heimnetzwerk ein und optimieren das WLAN. Wer persönlichen Service bevorzugt, kann bereits bei der Paket-Bestellung einen Vor-Ort-Installationstermin buchen. Die Angebote beinhalten auch den Zugang zur Pro-Version der neuen MagentaZuhause App. Dabei handelt es sich um das neue Smart-Home-Produkt der Telekom.

Das kostet WLAN Comfort

Wer das WLAN Comfort Plus Paket bucht, bekommt außerdem dauerhaften Unterstützung von der Telekom. Speziell geschulte Hotline-Mitarbeiter sollen den Kunden bei allen Fragen und Problemen mit Hardware wie PC, Tablet oder Smartphone helfen. Sie unterstützen auch bei Softwareanwendungen wie Videokonferenz-Tools sowie WLAN-Problemen. Die Hilfe erfolgt telefonisch, per sicherem Fernzugriff oder sogar bei Bedarf einmal jährlich direkt vor Ort.

WLAN Comfort beinhaltet den Speedport Smart 4 sowie einen Mesh-Repeater Speed Home WLAN für 10,95 Euro pro Monat. Im Paket WLAN Comfort Plus sind neben dem Router bis zu drei Speed Home WLAN inklusive. Es ist ab dem 8. März für monatlich 16,95 Euro verfügbar. Für beide Pakete beträgt die Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Wenn es rein um die Reichweite der WLAN-Mesh-Sender geht, sollte das kleinere Paket für die meisten Wohnungen ausreichend sein.

Unser Rat: Wer sich die Einstellungen wirklich nicht allein zutraut oder lieber Hardware mietet, statt sie zu kaufen, ist bei dem Telekom-Angebot gut aufgehoben. Alle anderen finden vermutlich langfristig mit diesen beiden Ratgebern und den richtigen Bekannten, die bei der Einrichtung helfen, langfristig günstigere Alternativen.

