Telekom mit neuem Exklusiv-Deal – Sky und DAZN mischen mit

Während der vergangenen drei Monate hatten Medienunternehmen die Möglichkeit, beim DFB Gebote für Live-Übertragungen und Highlight-Berichte von der 3. Liga abzugeben. Gebote für eine Fußball-Profiliga, in der aktuell unter anderem Traditionsvereine mit einer großen Fanbasis wie 1860 München, Dynamo Dresden, der SV Waldhof Mannheim, der MSV Duisburg, der VfL Osnabrück oder auch Rot-Weiß Essen um Punkte kämpfen. Und die entscheidende Frage im Vorfeld der neuen Rechtevergabe war: Bleibt die Telekom mit ihren Übertragungen bei Magenta Sport (ehemals Telekom Sport) an Bord? Oder macht den Bonnern ein Wettbewerber wie DAZN oder Sky die Livespiele streitig?

Magenta Sport zeigt alle Spiele der 3. Liga live – bis einschließlich Saison 2026/2027

Die Antwort: Magenta Sport zeigt auch in Zukunft alle Spiele der 3. Liga live. In Summe 380 Partien zwischen Mitte 2023 und Mitte 2027. Gleichzeitig sichert sich die Telekom mehr Exklusivität. Denn sie muss pro Saison nur noch mindestens zehn Spiele frei empfangbar anbieten. Noch steht aber nicht fest, ob diese Spiele ohne Verschlüsselung über das Portal von Magenta Sport selbst zu empfangen sein werden, oder ob sie im Rahmen einer Sublizenzierung an ganz anderer Stelle übertragen werden.

Denkbar wäre beispielsweise, dass sich die Telekom mit einem Partner wie der ARD darauf verständigt, dass wie bisher in den dritten Programmen die frei empfangbaren Livespiele der 3. Liga laufen. In den kommenden Wochen sollen dazu entsprechende Gespräche geführt werden. Teil dieser Gespräche wird auch sein, ob gegebenenfalls sogar mehr als zehn Spiele pro Saison im Free TV laufen könnten. Denn auch diese Option kann die Telekom im Zuge einer Sublizenzierung wählen, sofern es ein entsprechendes Angebot geben sollte.

DAZN und Sky sind neu im Boot der TV-Partner – mit Highlight-Clips

Zusammenfassungen aller Spiele der 3. Liga dürfen ab Mitte 2023 neben Magenta Sport wie gewohnt auch ARD und ZDF zeigen. Und zwar von jedem Spiel bis zu 18 Minuten lang; zum Beispiel in der „Sportschau“ am Samstagabend. Zudem gehen DAZN und Sky als neue TV-Partner bei der 3. Liga an Bord. Pro Begegnung dürfen die beiden Medienunternehmen in ihrem Programm bis zu sechs Minuten die Höhepunkte aller Drittligaspiele zeigen. Und das auf Wunsch auch frei empfangbar. Denkbar ist, dass es in Zukunft sowohl bei DAZN als auch bei Sky neue TV-Formate rund um die 3. Liga geben wird. Zudem dürfte Sky die Highlight-Clips im Programm von Sky Sport News zeigen.

Sport1, bisher am Montagabend mit dem Format „3. Liga pur“ auf Sendung, konnte sich nicht mit einem eigenen Gebot durchsetzen und muss künftig auf Highlight-Clips der Spiele aus der 3. Liga im eigenen Programm verzichten. Dafür darf der Sender in den kommenden vier Spielzeiten 22 Live-Topspiele der Fußball Frauen-Bundesliga am Montagabend ab 19:30 Uhr zeigen – co-exklusiv zu Magenta Sport, wo alle Spiele der Frauen-Bundesliga live und in voller Länge zu sehen sind.

MagentaSport zeigt Livespiele der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga bis mindestens 2027.

Keine Spiele am Montagabend mehr

Neu ist ab der kommenden Spielzeit in der 3. Liga auch, dass es am Montagabend keine Spiele mehr geben wird. Stattdessen findet ein Highlight-Spiel am Freitagabend statt, sechs Spiele am Samstagnachmittag und drei Spiele am Sonntag. Wichtig dabei: Eine Partie am Samstag kann auf Wunsch von Magenta Sport auch am späten Nachmittag oder frühen Abend starten. Sonntags beginnt eine Partie wie gewohnt zur Mittagszeit, die beiden weiteren Anstoßzeiten sind für 16.30 Uhr und 19.30 Uhr geplant. Nur am letzten Spieltag jeder Saison finden alle Spiele zeitgleich am Samstagnachmittag statt. Die wenigen Wochenspieltage der 3. Liga teilen sich wie gewohnt auf jeweils fünf Begegnungen am Dienstag- und Mittwochabend auf.

Vereine kassieren mehr Geld

Für die Vereine der 3. Liga bedeuten die neu vergebenen Medienrechte auch mehr Geld. Denn im Schnitt kassieren sie künftig pro Saison 26,2 Millionen Euro statt bisher 15,7 Millionen Euro. Wie genau die TV-Gelder unter den Drittligaklubs aufgeteilt werden, wird der Ligaausschuss noch beraten und einen Vorschlag an die DFB-Gremien unterbreiten.

Bei der Deutschen Telekom zeigt man sich mit dem neuen Rechte-Deal hochzufrieden. Wie viele Zuschauer die Spiele der 3. Liga im Schnitt bei Magenta Sport schauen, wollte das Unternehmen auf Anfrage von inside digital aber nicht verraten. Ein Telekom-Sprecher erklärte gegenüber unserer Redaktion, man sei mit den Einschaltquoten bei Magenta Sport aber sehr zufrieden. „Wir haben in der zurückliegenden Saison rund 2.000 Spiele produziert und live übertragen und damit mehr als 63 Millionen Zuschauer erreicht.“ Das entspreche einer Steigerung der Gesamtzuschauerzahl um rund 330 Prozent in den vergangen fünf Jahren.

Wer schon jetzt ein Abo von und bei Magenta Sport abschließen möchte, muss dafür ohne Telekom-Festnetzanschluss 9,95 pro Monat im Jahresabo und 16,95 Euro pro Monat mit einem monatlich kündbaren Abonnement bezahlen. Telekom-Kunden zahlen nur 4,95 Euro respektive 9,95 Euro monatlich und sehen neben Fußball auch zahlreiche weitere Livesport-Events ohne weitere Kosten.