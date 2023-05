Taxi-Killer Uber: Jetzt kannst du dir eine Yacht rufen

Uber ist inzwischen viel mehr als nur ein Rideshare-Dienst, der Menschen von A nach B bewegt. Dennoch hat das Unternehmen auch für sein klassisches Produkt ein paar Neuheiten vorgestellt, die es für die ganze Familie attraktiv machen sollen: Menschen ohne Smartphone, zum Beispiel Senioren, bekommen in den USA eine kostenlose Rufnummer, mit der sich ein Uber ohne App bestellen lässt. Die Fahrt wird per Telefon auf Englisch oder Spanisch bestellt und per SMS bestätigt. Die Taxizentrale lässt grüßen. Doch das ist längst nicht alles.

Uber: Auf der Überholspur am Taxi vorbei

Für die jüngsten Passagiere und deren Eltern schafft da sUnternehmen eine Möglichkeit, Fahrzeuge mit Kindersitz zu bestellen. Einer sicheren Fahrt im Uber steht damit nichts mehr im Wege. Auch Kinder von 14 bis 18 Jahren sollen mit einem eigenen Teen-Konto die Möglichkeit bekommen, ein Uber alleine nutzen zu können. Spezielle Sicherheitsfeatures wie Live-Tracking, Audio-Überwachung, direkter Kontakt zum Fahrer und eine Verifizierung per PIN sollen Eltern und Teens ein sicheres Gefühl geben. Fahrten mit Teenagern werden außerdem nur von besonders geschulten Chauffeuren angeboten.

Besonders praktisch für den gemeinsamen Weg zum Konzert oder zur Party: Wer sich ein Uber mit mehreren Freunden teilen will, kann künftig alle Abholorte eingeben und die beste Route zum Zielort finden lassen. Nach der Fahrt wird die Summe unter allen beteiligten Uber-Accounts aufgeteilt. Leider werden die bis hier genannten Erweiterungen des klassischen Uber-Dienstes in Deutschland vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Auto war gestern, jetzt kommt die Yacht

Jenseits von Ubers klassischem Transferservice warten einige weitere Innovationen auf Menschen mit der eigenen App. Besonders exotisch: Auf der griechischen Insel Mykonos lässt sich ein Boot für einen Tagesausflug per Uber bestellen. Auch wenn das nur für einen Bruchteil der Nutzer interessant sein dürfte: Der Einstieg in den großen Markt der Freizeit-Aktivitäten ist damit gemacht. Die Funktion ist auf den ersten Blick unscheinbar, aber öffnet Uber ganz neue Geschäftsmodelle.

Auch Uber Eats bekommt neue Funktionen spendiert: Lebensmittel können über mehrere Accounts als Gruppe bestellt und an einen Ort geliefert werden. Auf Wunsch lassen sich die Kosten anschließend aufteilen. Einen persönlichen Touch bekommen Geschenkkarten und Geschenklieferungen durch eine Video-Message, die direkt zur Bestellung aufgezeichnet und bei der Lieferung abgespielt werden.

Uber Eats

Die neuen Dienste zeigen klar, wohin die Reise geht. Uber will sich nicht nur auf Fahr- und Lieferdienste beschränken, sondern auch in neue Sphären vordringen. Gleichzeitig bleibt aber auch die Weiterentwicklung der klassischen Services nicht stehen, sodass das Unternehmen nicht in die Falle tappt, bei allen Innovationen das Kerngeschäft zu vernachlässigen.