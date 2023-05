Tagesgeld: Weitere Banken erhöhen die Zinsen kräftig

Spitzenreiter im großen Tagesgeld-Ranking ist aktuell die Renault Bank direkt. Sie zahlt drei Monate lang 3,30 Prozent Zinsen p.a. und bleibt auch im Anschluss daran für Sparer mit einem Regelzins in Höhe von 2,30 Prozent p.a. attraktiv. Jüngst haben aber noch weitere Banken ihre Zinsen ordentlich angehoben und zahlen jetzt ebenfalls vorübergehend 3 Prozent Zinsen p.a. – oder sogar mehr.

Tagesgeld: Weitere Banken zahlen Top-Zinsen

Die niederländische NIBC Direkt zahlt allen Neukunden ab sofort und noch bis zum 30. September 2023 einen Aktionszins in Höhe von 3,00 Prozent p.a. aufs Tagesgeld. Und das ohne Limit bei einer jährlichen Zinsgutschrift. Im Anschluss an die Bonuszinsphase gilt ein Regelzins, der bei 1,40 Prozent p.a. liegt.

Sogar 3,10 Prozent p.a. auf die ersten 50.000 Euro kannst du dir bis Ende September sichern, wenn du dich für ein Tagesgeldkonto bei der ProCredit Bank entscheidest. Alle über 50.000 Euro eingezahlten Einlagen werden im Rahmen der Sonderaktion mit 0,60 Prozent p.a. verzinst. Ab Oktober sind dann nach aktuellem Stand der Dinge nur noch 0,80 Prozent p.a. bis 50.000 Euro und 0,60 Prozent p.a. für Beträge über 50.000 Euro drin. Die Zinsgutschrift erfolgt auch bei dieser Bank einmal pro Jahr zum Jahresende.

Oder doch lieber ein Tagesgeldkonto bei der Raiffeisenbank im Hochtaunus? Sie zahlt ab sofort allen Neukunden über ihre Marke MeineBank einen Zins in Höhe von 3,20 Prozent p.a. aus. Und zwar für alle Beträge bis zu einer Summe in Höhe von 100.000 Euro. Das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als bisher. Allerdings handelt es sich auch hier um einen Aktionszins, der nur für vier Monate gültig ist. Ab dem fünften Monat gilt der Regelzins in Höhe von aktuell 1,50 Prozent p.a. bei jährlicher Zinsgutschrift.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir eine Übersicht zu den aktuell attraktivsten Tagesgeldangeboten, die du aus Deutschland nutzen kannst. Dabei haben wir darauf geachtet, dass mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Festgeld-Konto als Alternative

Als Alternative zu einem Tagesgeldkonto bietet sich ein Festgeldkonto an – mit dem Nachteil, dass du dein Erspartes dann für einen von dir gewählten Zeitraum fest anlegst und während dieser Zeit nicht darüber verfügen kannst. In der Spitze winken bei einem Jahr Laufzeit aktuell 3,40 Prozent p.a. und wenn du dich für zwei Jahre Laufzeit entscheidest, sind sogar bis zu 3,60 Prozent Zinsen p.a. möglich. Eine viel längere Laufzeit solltest du gegenwärtig nicht wählen. Und auch vor betrügerischen Festgeld-Angeboten solltest du auf der Hut sein.