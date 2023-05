Tagesgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt 3,30 Prozent Zinsen

Die gute Nachricht direkt vorweg: Die Renault Bank direkt macht nicht nur Neukunden, sondern auch ihre bestehenden Kunden glücklich. Denn ab sofort zahlt das Geldinstitut des französischen Automobilkonzerns ein weiteres Mal höhere Zinsen aufs Tagesgeld. In nicht einmal einem Monat handelt es sich nämlich um die bereits vierte Anpassung der Tagesgeld-Konditionen. Und mit der neuesten Zinserhöhung, die ab sofort gültig ist, setzt sich die Bank auf den aktuell ersten Platz im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital.

Renault Bank direkt zahlt jetzt 3,30 Prozent Tagesgeld-Zinsen p.a.

Neukunden dürfen sich ab sofort für drei Monate über eine Verzinsung in Höhe von 3,30 Prozent p.a. freuen. Jeder Cent jenseits der 250.000-Euro-Schwelle wird mit 1,70 Prozent p.a. verzinst. Ab dem vierten Monat gilt dann bis zu einem Betrag von 250.000 Euro der ebenfalls erhöhte Basiszins, der ab sofort auch an alle Bestandskunden ausgezahlt wird. Er liegt fortan und bis zur nächsten Zinsanpassung bei 2,25 Prozent p.a. und entspricht damit einem der höchsten Zinssätze am Markt, die gegenwärtig abseits von Bonus- und Aktionszinsen bei Tagesgeld-Angeboten gezahlt werden. Die Auszahlung aller Zinsen erfolgt monatlich.

Außerdem erhöht die Renault Bank direkt auch die Zinsen für Festgeld. Wer sich beispielsweise für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidet, darf sich zwölf Monate lang über eine Verzinsung von 3,10 Prozent freuen. Bei zwei Jahren winken sogar 3,40 Prozent Zinsen p.a., bei drei Jahren 3.50 Prozent. Du solltest aber gegenwärtig aufpassen, keine zu lange Festgeld-Laufzeit zu wählen. Und auch vor betrügerischen Festgeld-Angeboten solltest du gewarnt sein.

Tagesgeld-Vergleich: Die besten Angebote im Vergleich

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, bei welchen Banken und Versicherungen du gegenwärtig die höchsten Zinsen bei Tagesgeld-Angeboten abstauben kannst. Unser Vergleich berücksichtigt ausschließlich Angebote, die du per Direktanlage – also ohne zwischengeschalteten Vermittler – und mindestens unter Berücksichtigung der europäischen Einlagensicherung nutzen kannst.

Erhöht wurden die Tagesgeld-Zinsen jüngst übrigens nicht nur von der Renault Bank direkt, sondern auch bei einigen anderen Banken:

Varengold Bank: 2,50 Prozent p.a. auf alle Einlagen zwischen 2.500 und 50.000 Euro

Norisbank: 2,60 Prozent p.a. auf Einlagen bis 100.000 Euro bis mindestens 31. Oktober 2023

Opel Bank: 2,75 Prozent p.a. auf Einlagen bis 1.000.000 Euro für 9 Monate; anschl. 0,75 Prozent p.a.

Werden weitere Zinserhöhungen folgen?

Und das Ende der Zinssteigerungen scheint noch längst nicht erreicht zu sein. Weil die Inflation im Euro-Raum auf einem weiter hohen Niveau verharrt – zuletzt bei 7,0 Prozent – dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) schon am Donnerstag die nächste Erhöhung ihrer Leitzinsen verkünden. Der für Sparer wichtige Einlagenzins dürfte dann auf mindestens 3,25 Prozent p.a. steigen. So hoch notierte er zuletzt im Jahr 2000.

