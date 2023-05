Tagesgeld: Nächste große Autobank holt den Zinshammer raus

Immer mehr Autobanken sortieren sich im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital ein. Nachdem jüngst die Renault Bank direkt mit einem neuen Spitzenzins in Höhe von bis zu 3,30 Prozent p.a. überraschte, meldet sich jetzt auch die BMW Bank mit einem beachtlichen Tagesgeld-Angebot zurück. Denn das Geldinstitut des Autobauers aus München überzeugt mit einem hohen Zins, der durchgehend bis zur nächsten Zinsanpassung für alle Neu- und Bestandskunden gültig ist.

BWM Bank zahlt 3 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Heißt konkret: Wer sich für das BMW Online-Tagesgeld entscheidet, darf sich bis zu einem Betrag von 50.000 Euro über eine Verzinsung in Höhe von 3,00 Prozent p.a. freuen. Alle darüber hinausgehenden Einlagen werden mit 0,60 Prozent p.a. verzinst. Eine Mindestanlage gibt es nicht, in der Spitze ist es möglich, bis zu 7,5 Millionen Euro auf dem Tagesgeld-Konto der BMW Bank verzinsen zu lassen; bei einer jährlichen Zinsauszahlung.

TF Bank erhöht auf 3,15 Prozent – für vier Monate

Auch die schwedische TF Bank hat ihre Tagesgeld-Konditionen angepasst. Bis zu vier Monate lang gibt es jetzt für Neukunden einen Aktionszins in Höhe von 3,15 Prozent p.a., ehe der Regelzins in Höhe von 1,30 Prozent p.a. gültig wird. Die Zinsauszahlung erfolgt monatlich bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir auf einen Blick die besten Tagesgeld-Angebote, die du derzeit in Deutschland per Direktanlage bei einer Bank oder Versicherung respektive über ein Depot nutzen kannst. Bei allen Tagesgeldkonten haben wir darauf geachtet, dass mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zur Anwendung kommt.

IKB Deutsche Industriebank macht Rückzieher

Dass es am Markt für Tagesgeldkonten aber nicht immer nur in eine Richtung geht, beweist in diesen Tagen die IKB Deutsche Industriebank. Sie hat ihre Neukundenaktion gestoppt, bei der man sich einen Zinssatz in Höhe von bis zu 2,25 Prozent p.a. sichern konnte. Stattdessen gibt es jetzt für alle Neukunden nur noch 1,25 Prozent p.a. an Zinsen. Aber: Dieser Zinssatz gilt jetzt auch für alle Bestandskunden. Bisher musste man sich mit 0,75 Prozent p.a. zufriedengeben.

Alternativ zu einem Tagesgeld-Angebot kannst du dich auch für ein Festgeld-Konto entscheiden. Dann bist du zwar weniger flexibel, was die Verfügbarkeit deiner Spareinlagen betrifft, kannst dir aber einen höheren Zinssatz sichern. Bei einem Jahr Laufzeit sind aktuell Zinsen in Höhe von bis zu 3,40 Prozent p.a. möglich, bei zwei Jahren bis zu 3,60 Prozent. Auf eine längere Laufzeit solltest du aktuell nach Möglichkeit verzichten. Und auch vor betrügerischen Festgeld-Angeboten solltest du auf der Hut sein.

Jetzt weiterlesen DKB steigt ins Wettrennen um hohe Festgeld-Zinsen ein