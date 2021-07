Swap von Back Market: Nachhaltig kaufen und Geld sparen

Was ist Swap? Wenn du ein Produkt bei Back Market kaufst, kannst du dein altes Produkt eintauschen – und bekommst dafür bares Geld. Dadurch sparst du nicht nur zusätzlich Kosten beim Kauf, sondern du kannst dein altes Produkt abgeben, mit der Gewissheit, dass dies nachhaltig geschieht, indem es wieder im Kreislauf landet. Damit setzt sich Back Market einerseits gegen die Wegwerf-Gesellschaft ein und gibt dir andererseits die Möglichkeit, noch mehr Geld zu sparen. Kaufst du ein refurbished Produkt bei Back Market, so zahlst du in der Regel bereits deutlich weniger als für ein Neuprodukt. Durch die neue Swap-Funktion wird der Kauf eines Smartphones oder Tablets bei Back Market jetzt noch attraktiver. Solche „Trade-In-Aktionen“ kennen wir bereits von anderen Händlern. Bei Back Market ist „Swap“ allerdings keine Aktion, sondern ein dauerhaftes Angebot.

Mit Swap Geld sparen: Einfach dein altes Handy gegen ein neueres tauschen

Swap kannst du derzeit ausschließlich beim Kauf und Eintausch von Tablets und Smartphones nutzen. In Zukunft soll der Eintausch aber auch mit Konsolen möglich sein. Bis dahin tauschst du einfach dein altes Handy gegen ein neueres und bekommst das neue noch preiswerter. Praktisch ist dabei, dass du auch Überkreuz Produkte verschiedener Kategorien tauschen kannst. Das bedeutet: Du kannst beispielsweise ein Smartphone kaufen und dafür ein altes Tablet eintauschen – und auch andersherum.

Guter Zustand? Freue dich über mehr Geld von Back Market!

Das Geld, welches du von Back Market für ein eingetauschtes Produkt erhältst, richtet sich nach dem jeweiligen Modell und Gebrauchszustand. Ist dein altes Gerät noch gut in Schuss, bekommst du auch eine höhere Summe dafür. Den Preis bekommst du im Vorhinein genannt und kannst dadurch selbst bestimmen, ob du das Angebot auch wirklich annehmen möchtest. Beachte: Wenn der genannte Zustand nicht mit der Realität übereinstimmt, kann der jeweilige Händler dir einen anderen Preis anbieten. Dadurch hast du selber immer noch Einfluss und kannst bei einer dir zu niedrigen Summe ablehnen – und es entsteht kein Risiko für dich.

Back Market unterstützt dich beim Zurückschicken

Zur Erinnerung: Swap funktioniert nur in Kombination mit einem Kauf bei Back Market. Wenn du dein neues Gerät bestellt hast, bekommst du eine Benachrichtigung und bekommst eine hilfreiche Anleitung, wie du dein altes Gerät zurückschickst. Das Geld erhältst du im Anschluss, sobald der jeweilige Händler das Gerät bekommen und überprüft hat. Back Market bürgt dafür, dass du dein Geld auch bekommst. Auf den ersten Blick mag es irritierend klingen, dass du dein altes Gerät hierfür erst wegschicken musst.

Hier noch einmal die Vorteile von Swap zusammengefasst:

Erhalte Geld für dein altes Gerät – und spare dadurch noch mehr beim Kauf deines neuen Geräts

Entsorge dein altes Gerät nachhaltig

Unterstütze die Kreislaufwirtschaft, anstatt alte Geräte einfach wegzuwerfen

Weitere Informationen zu Back Market, zum Prinzip des refurbished-Marktplatzes und zum nachhaltigen Technik-Kauf an sich, findest du auf unserer Themenseite „Grüne Technik erleben“.