Netto, DHL, 1&1? Diese Läden solltest du meiden – Studie verrät warum

Hast du dich schon mal in einem Supermarkt, bei der Post oder an einem Bahnhof unwohl gefühlt? Dafür kann es zahlreiche Gründe gegeben haben. Einer davon: unfreundliche Mitarbeiter. Wird man etwa angemotzt, nur, weil man sich nach dem Standort der Butter erkundigt hat, leidet das gesamte Einkaufserlebnis darunter. Nun offenbart eine neue Studie, welche Läden respektive Marken im Handel und Dienstleistungssektor eine besonders schlechte Servicequalität vorweisen. Und da gibt es klare Favoriten.

Unhöfliches Personal

Eine Untersuchung des Beschwerde-Portals Reklamation24, im Rahmen derer knapp 100.000 im vergangenen Jahr eingegangene Beschwerden analysiert wurden, ergab, dass sich rund 15 Prozent der gesamten Beschwerden auf unfreundliches und respektloses oder teils gar aggressives Personal zurückführen lassen. Insgesamt waren es über 14.300 Beschwerden, doch ihre Verteilung auf die einzelnen Läden fiel alles andere als homogen aus. Auf dem ersten Platz landete dabei mit insgesamt 1.096 Beschwerden und einem riesigen Vorsprung zum Zweitplatzieren Lidl (507 Beschwerden), der Lebensmitteldiscounter Netto.

Denn dritten Platz sicherte sich derweil Hermes mit 317 Beschwerden, dicht gefolgt von der Deutschen Bahn mit 297 Beschwerden. Anschließend positionierten sich Rewe (241 Beschwerden), DHL (222 Beschwerden) und Kaufland (218 Beschwerden). Doch Achtung, die Anzahl der Missfallensäußerungen wurde in der folgenden Liste nicht in das Verhältnis zur Zahl der Kunden respektive der Anzahl der Filialen gesetzt. So bietet Netto in Deutschland mit 4.280 Läden auch mehr Filialen als beispielsweise Lidl (3.200) oder Rewe (3.700). Die Anzahl an Beschwerden über unfreundliches Personal bleibt bei Netto allerdings dennoch unverhältnismäßig hoch.

Statistik zu unhöflichem Personal

Besonders häufig ist das Problem mit unfreundlichem Personal übrigens bei Discountern vertreten. Hier lassen sich 39 Prozent aller Beschwerden auf diese Thematik zurückführen. Gefolgt von Supermärkten (22 Prozent), Möbel- & Dekorationsgeschäften (15 Prozent), Post & Paketdiensten (14 Prozent) und Bekleidungsgeschäften (11 Prozent). Dennoch solltest du angesichts dieser Statistik nicht pauschalisieren und dich von einer ganzen Geschäftskette abwenden. Denn einzelne Netto-Läden etwa können deutlich freundlicheres Personal vorweisen als der Schnitt. Empfehlenswert ist daher, die Google-Maps-Bewertungen der einzelnen Läden zu begutachten und erst anschließend eine Entscheidung zu treffen.

Freundliches und respektvolles Verhalten ist keine Einbahnstraße

Unabhängig davon, ob sich die Negativität des Personals aus Stress oder privaten Problemen speist, ist es zumindest unprofessionell oder schlichtweg unhöflich, diese an den Kunden auszulassen. Andererseits ist der Kunde zwar getreu dem Sprichwort König, doch das bedeutet noch lange nicht, dass dieser seinerseits das Recht hat, sich respektlos zu verhalten. Ein wenig gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme kann Berge versetzen und den Tag sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter schöner gestalten.