Strom wird günstiger: So will die Regierung die Strompreise senken

Die konkreten Details des vorgestellten Entlastungspaketes sind noch im Dunkeln. Doch die generellen Planungen hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinem Kabinett vorgelegt. Dabei geht es unter anderem um deinen Stromtarif. Die Regierung plant, eine Strompreisbremse einzuführen. Damit will der Staat die davonlaufenden Strompreise eindämmen und dich vor explodierenden Kosten schützen.

Die Idee: Jeder Haushalt bekommt einen Basisverbrauch vergünstigt. Wie hoch dieser Basisverbrauch ist, ist unklar. Denkbar ist alles – zwischen einem symbolischen Wert von wenigen hundert Kilowattstunden bis hin zu realistischen Verbrauchswerden von 1.500 bis 2.000 Kilowattstunden für einen Zwei-Personen-Haushalt. Hierfür müsste allerdings bekannt sein, wie viele Personen in einer Wohnung leben. Was die Regierung nicht will, ist pauschal jeglichen Stromverbrauch zu rabattieren. Ebenfalls unklar ist, wie hoch der Preis für die Kilowattstunde sein soll. „Das wird eine große und dramatische Entlastung auf dem Strommarkt sein, und es wird am Ende auch dazu beitragen, dass die Preise für Strom sinken“, so Scholz, ohne Details zu nennen.

Strompreis-Bremse: Gas soll nicht mehr ausschlaggebend sein

Parallel will die Regierung den Anstieg der Netzentgelte eindampfen. Diese Entgelte, die die Betreiber der Stromnetze von den Stromanbietern für die Durchleitung kassieren, war zuletzt merklich gestiegen, was sich ebenfalls auf die Strompreise auswirkte. Zur Finanzierung will die Regierung dafür sorgen, dass „Zufallsgewinne“ von Unternehmen abgeschöpft werden können. „Wir werden eine Erlösobergrenze für diejenigen auf dem Strommarkt festsetzen, die nicht die hohen Gaspreise bezahlen müssen, die also Strom produzieren mit Windenergie, Solarenergie, Biomasse, Kohlekraft oder Nuklearenergie“, so Bundeskanzler Scholz.“ Wir werden dafür sorgen, dass keine solchen, übermäßigen Gewinne weiter genutzt werden können, indem wir sie gewissermaßen abschöpfen, so wie das bei der EEG-Umlage der Fall ist, nur umgekehrt.“

Zu guter Letzt schiebt die Regierung auch die nächste Anhebung der CO₂-Abgabe auf. Die zum 1. Januar 2023 geplante Erhöhung von 30 auf 35 Euro pro Tonne wird um ein Jahr verschoben. Eigentlich sollte die Abgabe bis 2025 auf 55 Euro steigen, jetzt soll dieser Preis ab 2026 gelten. Das heißt aber auch: Energie wird langfristig teurer werden – zumindest, wenn sie aus fossilen Brennstoffen stammt. Das betrifft insbesondere die Benzin– und Dieselpreise.

Strompreise sinken: Klar ist, dass vieles unklar ist

Klar ist in jedem Fall aktuell noch, dass vieles unklar ist. Es steht weder fest, wann die Maßnahmen kommen sollen, noch wie sie im Detail aussehen werden. Vergleicht man die Einführung dieses nunmehr dritten Entlastungspaketes mit dem ersten, das unter anderem das 9-Euro-Ticket enthielt, so darf man davon ausgehen, dass die Maßnahmen noch zwei bis drei Monate benötigen, bis sie wirklich greifen.

Willst du deinen Stromanbieter wechseln, empfehlen wird dir unseren Partner remind.me. Dort kooperiert man nach eigenen Angaben nur mit seriösen Anbietern, überwacht die Vertragsbeziehung und reagiert, sollte ein Anbieter seine Preise erhöhen. Zudem hat remind.me nach eigenen Angaben Zugriff auf Tarife, die du bei den öffentlichen Vergleichsseiten nicht bekommst.