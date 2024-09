Im Frühjahr sorgte Raab plötzlich für Aufsehen. Mithilfe von Instagram-Video sorgte er schnell für virale und mediale Aufmerksamkeit. Mit dabei: Sein alter Weggefährte Elton. Und schnell wurde auch deine alte Kontrahentin Regina Halmich vor den Karren gespannt. Das Ziel: ein erneuter, finaler Boxkampf des TV-Rentners gegen die Box-Rentnerin. So spontan wie alles wirken sollte, war es natürlich nicht. Schon kurz nach den viralen Videos konntest du Tickets für den Kampf kaufen. Und jetzt ist es so weit: Am Samstag findet der Kampf vor 14.000 Zuschauern im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt. Doch damit nicht genug: RTL überträgt den Fight live.

Stefan Raab ist zurück im TV – so bist du live dabei

Stefan Raab noch einmal im Fernsehen sehen zu können, dürfte für viele ein Grund sein, den Fernseher wieder anzuschalten. Doch oftmals mangelt es gerade nach der Abschaffung des Nebenkostenprovilegs für das Kabelfernsehen inzwischen im linearen TV-Empfang. Netflix, Amazon Prime Video und die Mediatheken von ARD und ZDF haben das lineare Fernsehen in vielen Haushalten verdrängt.

RTL gibt ohne Verschlüsselung in SD-Qualität per Kabel und Satellit. Ein HD-Signal bekommst du über Kabel und Satellit nur, wenn du ein HD+-Abo oder einen entsprechenden Tarif bei deinem Kabelanbieter abgeschlossen hast. Eine Übertragung in UHD ist leider nicht geplant. Ebenfalls nicht geplant ist ein kostenloser Livestream des Kampfes für alle, die kein Kabel oder Satellit mehr nutzen. Anders als bei ARD oder ZDF zeigt RTL sein Programm nicht einfach so für alle im Internet. Willst du RTL per Internet sehen, so brauchst du einen TV-Streaming-Anbieter wie Zattoo oder waipu.tv. Diese übertragen immerhin das HD-Signal.

Den Dienst waipu.tv kannst du 30 Tage kostenlos testen und ohne Risiko wieder kündigen. Zum Empfang reicht ein Internetbrowser auf einem Rechner deiner Wahl, alternativ auch eine Smart-TV-App von waipu.tv. Neben RTL hast du bei waipu.tv Zugriff auf 280 weitere, teils exklusive TV-Sender.

RTL: Ab 19 Uhr exklusiver Livestream

RTL wird am Samstag ab 20.15 Uhr live übertragen und verspricht schon vor dem Kampf eine „Pre-Show der Superlative“. Am Mikro werden Moderation Laura Wontorra, Raabs ehemaliger Show-Praktikant Elton und Sportreporter Frank Buschmann stehen.

Mehr als im linearen TV siehst du übrigens beim RTL-Streaming-Dienst RTL+. Denn als Abonnent dieser Plattform bekommst du ein besonderes Goodie. Bereits ab 19 Uhr berichten Steffi Brungs und Janique Johnson bei „Raab gegen Halmich – Der Countdown“ live vom roten Teppich. Sie sprechen mit den geladenen Promis und fangen die Stimmung vor dem Mega-Event ein. Der Livestream wird sowohl auf RTL+ als auch auf allen RTL+ Social-Media-Kanälen übertragen. Auch auf YouTube ist der Livestream zu sehen. Natürlich siehst du auch den Kampf selbst bei RTL+ – zumindest, wenn du ein Paket mit Live-TV gebucht hast.

Im Anschluss an den Boxkampf präsentiert Frauke Ludowig ein „Exclusiv Spezial: Der Talk danach“, live aus der Halle, mit ersten Interviews nach dem Kampf und Schalten in die Influencer Loge zu Bella Lesnik.

Von Stefan Raab wird man indes auch nach dem Kampf noch mehr hören. Ob vor oder hinter der Kamera ist unklar. Doch laut DWDL hat Raab einen 90-Millionen-Euro-Produktionsvertrag mit RTL geschlossen. Und: Noch immer ist unklar, was die Abkürzung NWSDWH bedeutet, die Raab im Frühjahr sicherlich nicht beiläufig erwähnt hat.

