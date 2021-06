Steam Summer Sale - Das sind die Top 5 Gaming-Deals

Der Steam Summer Sale ist für viele Gamer schon fast zu einem jährlichen Ritual geworden. Viele sparen schon Wochen im Voraus um sich die besten Deals sichern zu können. Welche Spiele wirklich stark reduziert sind und warum es sich lohnt, sie zu kaufen erfährst du nun hier.

Dirt Franchise im Steam Summer Sale

Die meisten sind wohl schon mit den liebevoll designten off-road Arcade Rennspielen der Dirt Reihe bekannt. Entwickelt wird die Serie von Codemasters, welche nicht nur hinter Dirt, sondern auch Spielen der offiziellen Formel 1 Serie stecken. Ob kompetitiv gegen Freunde oder im entspannten Single-Player Modus, Dirt macht einfach Spaß. Das Spiel ist auch für Anfänger schnell zu erlernen und du musst kein Auto-Experte sein, um hier den Überblick zu wahren.

Nun gibt es die beliebten Rennspiele im Steam Summer Sale bis zu 75 Prozent reduziert. Die wohl besten Deals sind Dirt 4, Dirt Rally und Dirt Rally 2.0, welche alle für unter 5 Euro zu haben sind. Auch der neueste Titel der Serie, Dirt 5, ist um 60% reduziert und kostet aktuell statt satten 55 Euro nur noch 22 Euro.

Dark Souls

Die Dark Souls Spiele haben unter Gamern einen Kultstatus erreicht. Suchst du nach einem anspruchsvollen Spiel, welches deine Fähigkeiten testet, dann liegst du mit Dark Souls genau richtig. Lass dich nur nicht frustrieren falls du mal nicht weiter kommst, so geht es fast jedem an irgendeinem Punkt im Laufe des Spiels!

Im Sale ist Dark Souls III aktuell zu 75 Prozent reduziert, ebenso wie der Vorgänger Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Dark Souls III ist nun für 15 Euro erhältlich, der zweite Teil für nur 10 Euro. Ein weiterer Bonus sind die DLCs, welche ebenso um 50 Prozent reduziert sind. Besitzt du Dark Souls also bereits und willst dein Spiel noch etwas erweitern, dann lohnt es sich jetzt besonders!

Dark Souls gilt als eins der schwersten Videospiele.

Batman Franchise im Steam Summer Sale

Bruce Wayne bei Tag und Batman bei Nacht, jeder kennt wohl mittlerweile den Superhelden aus zahlreichen Filmen und Comics. Neben TV und Film kommt Batman auch in einem anderen Format, als Videospiel, auf deinen Bildschirm. Schlüpfe in die Rolle des legendären Superhelden und beschütze Arkham City vor dem Bösen.

Im Steam Summer Sale ist das Batman Franchise bis zu 80 Prozent reduziert. So gibt es die Game of the Year Edition von Batman: Arkham City aktuell statt für 60 Euro für nur 12 Euro. Auch andere Spiele der Serie sind um bis zu 80 Prozent reduziert, das Lego Batman Trilogy Pack sogar um 90 Prozent! Anstelle von 50 Euro kannst du dieses Pack nun für nur 5 Euro kaufen.

Subnautica

Bei der Veröffentlichung schlug Subnautica Wellen, wortwörtlich. Tauche in eine spannende Unterwasserwelt mit VR Support ein und erkunde Welten, die dir sonst verborgen bleiben. Versuche in der fernen Alien-Wasserwelt zu überleben und gleichzeitig die Story des fernen Planeten aufzudecken. Was hat dein Raumschiff zum Absturz gebracht? Was ereignete sich auf diesem Planeten vor deiner Ankunft? All diese Fragen warten nur darauf von dir geklärt zu werden.

Im Steam Summer Sale hast du jetzt die Chance das Spiel um satte 50 Prozent reduziert zu kaufen. Statt 30 Euro zahlst du jetzt nur 15 Euro für das Open-World VR-Spiel. Doch keine Sorge, auch für Spieler ohne VR-Headset steht die Spielwelt von Subnautica offen.

The Outer Worlds

Das heiß ersehnte RPG von Obsidian Entertainment ist nun auch im Sale erhältlich. Obsidian Entertainment wird heute noch von vielen Spielern mit Fallout: New Vegas in Verbindung gebracht, welches die Herzen von Fans eroberte. In diesem neuen Weltraum RPG erkundest du eine ferne Kolonie. Deine Entscheidung bestimmen, wie sich die Story entwickelt, also denk gut nach bevor du handelst!

Im Steam Summer Sale ist The Outer Worlds aktuell um 60 Prozent reduziert und somit für nur 24 Euro statt 60 Euro erhältlich. The Outer Worlds hat seit seiner Veröffentlichung überzeugt und einige Preise abgeräumt. Solltest du noch nicht die Chance gehabt haben diese ferne Welt zu entdecken, dann ist jetzt die perfekte Möglichkeit dazu gekommen!

Weitere Titel im Steam Summer Sale

Neben den oben genannten Franchises und Spielen sind natürlich noch hunderte andere Spiele aktuell auf Steam unterschiedlich stark reduziert. Während manche Franchises vom Sale komplett übergangen werden, sind andere ein wirkliches Schnäppchen.

So sind zum Beispiel auch aktuelle Titel wie Cyberpunk 2077 um 33 Prozent reduziert und auch Battlefield V ist im Sale 75 Prozent günstiger. Wir können dir hier nicht alle Angebote vorstellen, weswegen wir dir empfehlen auch noch einmal selbst zu stöbern. Spiele aus so gut wie jedem Genre sind aktuell reduziert, also schau dich um.