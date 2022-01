Steam Lunar Sale - Das sind die besten Angebote und Aktionen

Das chinesische Jahr startet am 1. Februar und steht 2022 unter dem Zeichen des Tigers. Doch nicht nur die Chinesen feiern den Beginn des neuen Jahres, denn auch wir können uns über Steam mit ihnen freuen und das Jahr mit tollen Angeboten beginnen. Der Winter ist schließlich noch nicht vorbei, also ist jetzt die perfekte Zeit dazu, es sich mit einem neuen Videospiel gemütlich zu machen.

Besondere Aktion im Lunar Sale

Bei fast jedem großen Steam Sale gibt es eine besondere Aktion, an der User teilnehmen können. Manchmal handelt es sich dabei um Sammelkarten, manchmal um ein gesondertes Punkte-System und mehr. Auch der Lunar Sale kann wieder mit einer Aktion für Spieler überzeugen. So kannst du dir auf der Eventseite jeden Tag einen kostenlosen Sticker abholen. Dieser ist komplett gratis und um ihn zu erhalten, musst du kein Spiel im Sale kaufen. Der Sticker wird, nachdem du ihn einmal hinzugefügt hast, permanent auf deinem Profil verfügbar bleiben. Zöger also nicht und sicher dir jeden Tag dein kostenloses Goodie.

DBH ist eins der Spiele, welches im Lunar Sale stark reduziert ist.

Die besten Spiele im Angebot

Der Lunar Sale ist zwar einer der kleineren Sales auf Steam und dauert lediglich eine Woche, dennoch gibt es viele tolle Spiele zu guten Preisen. Noch bis zum 3. Februar kannst du dir also die folgenden Titel und viele mehr sichern:

Red Dead Redemption 2: Keine Liste von AAA-Titeln ist ohne RDR 2 vollständig. Falls du unter einem Stein wohnst, oder bisher noch nicht die Möglichkeit hattest, dir das tolle Spiel zu sichern, dann ist jetzt deine Chance gekommen. Tauche in den wilden Westen ein und erlebe eine der besten Geschichten, die die Videospielwelt zu bieten hat. Das Spiel ist aktuell um 50 Prozent reduziert.

Jurassic World Evolution 2: Dieser Titel ist die heiß erwartete Fortsetzung des beliebten Jurassic World Evolution. Der zweite Teil bietet im Vergleich zum ersten mehr Vielfalt, bessere Anpassungsmöglichkeiten und ein von Grund auf überarbeitetes Spielsystem. Jetzt ist das Spiel im Lunar Sale um 35 Prozent reduziert.

Northgard: Wenn du Wikinger liebst und dich gerne selbst mit einem Strategie-Spiel herausforderst, dann ist Northgard das perfekte Spiel für dich. In diesem nordischen Abenteuer übernimmst du die Kontrolle über einen Wikinger Klan und kämpfst für die Kontrolle über einen neuen Kontinent. Das Spiel basiert dabei auf der nordischen Mythologie und ist somit besonders interessant für Fans der alten Legenden. Jetzt kannst du dir das Spiel für nur 7 Euro sichern.

Half-Life: Alyx: Dieses Spiel ist für jeden etwas, der gerne in eine virtuelle Realität eintaucht. Setze dein VR-Headset auf und tauche ein in die unglaubliche Welt von Half Life: Alyx. Es handelt sich hierbei um eines der ambitioniertesten Spiele für VR, welches für den Fortschritt des neuen Genres maßgeblich war. Es ist aktuell um 50 Prozent reduziert.

Need for Speed Heat: Dieses Spiel vereint moderne Grafik mit dem klassischen NFS und bringt dir damit eine unvergleichliche Rennerfahrung. Das Spiel aus dem Jahr 2019 wurde von vielen als “das erste gute NFS Spiel seit Jahren” gepriesen und das nicht ohne Grund. Statt satten 70 Euro zahlst du im Lunar Sale aktuell nur 14 Euro für diesen neu aufgesetzten Klassiker.

Detroit: Become Human: DBH ist der Beweis dafür, dass die Grenze zwischen Videospiel und Film sich immer mehr im Sand verläuft. Erlebe eine packende Geschichte von einem Kampf um Freiheit und entscheide dabei selbst, wie sie ausgeht. Durch deine Entscheidungen wird jedes Playthrough von DBH zu einer ganz persönlichen Erfahrung, die selten mit denen anderer vergleichbar ist. Aktuell ist das Spiel um 50 Prozent auf nur 20 Euro reduziert.

Frostpunk: Der zweite Teil des packenden Survival-Spiels wurde bereits angekündigt und nun ist die perfekte Zeit, den ersten Teil noch einmal zu spielen, gekommen. Überlebe in der eisigen Kälte einer zum Ende verdammten Welt und sorge dafür, dass deine Siedlung nicht der Kälte erliegt. Die Game of the Year Edition des Spiels gibt es aktuell für nur 16 Euro im Lunar Sale.

In Frostpunk wird es kalt und eisig. Das perfekte Spiel also zur kalten Jahreszeit.

Der Lunar Sale begann bereits am 27. Januar und dauert noch bis zum 3. Februar um 19 Uhr an. Er ist recht kurz, also warte nicht zu lange damit, dich für ein Spiel zu entscheiden. Beim nächsten Steam Sale handelt es sich um das Next Fest, das vermutlich vom 21. bis 29. Februar stattfinden wird. Dabei handelt es sich allerdings auch nur um einen kleinen Sale, der sich besonders auf kommende Spiele konzentriert.

Das genaue Datum des nächsten Sales ist noch nicht bekannt. Orientiert man sich jedoch an den Daten des letzten Jahres, dann kann es bis zum nächsten großen Sale noch eine ganze Weile dauern. Natürlich sind aber immer wieder Spiele auch außerhalb der großen Sales heruntergesetzt. Es ist deswegen immer empfehlenswert, Spiele auf deine Wunschliste zu setzen. Sind sie einmal dort, wirst du von Steam automatisch über Sales und Aktionen informiert.