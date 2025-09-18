Starlink-Alternative, 5G per Satellit & mehr: Was bringt uns IRIS² überMORGEN?

Sind wir zu abhängig von den USA? Möglich! Ohne Google, GPS, Microsoft, Starlink & Co geht in Europa nichts. Wird es Zeit, sich unabhängig zu machen, von den USA? Mit Galileo hat Europa schon seit Jahren eine GPS-Alternative. Doch was ist mit der Kommunikation? Ein Projekt, das Europa sich für die nächsten Jahre auf die Fahnen geschrieben hat, ist IRIS² – eine Alternative zu Starlink. In unserem Podcast überMORGEN beschäftigen wir uns mit der Satelliten-Kommunikation im Allgemeinen und IRIS² im Speziellen. Doch was bringt uns die Starlink-Alternative?

Satelliten-Expertin erklärt IRIS²

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit Dr. Anke Pagels-Kerp, Bereichsvorständin Raumfahrt des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sie ordnet das Projekt technisch und geopolitisch ein. Was soll das Projekt leisten, was unterscheidet es von Starlink und warum brauchen wir überhaupt eine Alternative zum Starlink-Netz von Elon Musk? Und auch unser Netz-Experte Thorsten Neuhetzki ordnet IRIS² im Gespräch mit Johanna ein und erklärt, wie IRIS² sich auf die 5G-Abdeckung in Deutschland auswirken wird und ob wir Endverbraucher das neue Satelliten-Netz überhaupt brauchen.

In den Rubriken Favoriten und Zukunftsrausch sprechen wir über die Kommunikation in der Zukunft, wie uns Technik künftig im Alltag helfen kann und – Thorstens Lieblingsthema – warum wir in Zukunft alle Glasfaser brauchen werden. (Dazu hatten wir bereits eine eigene überMORGEN-Podcast-Folge). Und hier geht es direkt zur aktuellen Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

