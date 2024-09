Spotify verliert Kernfunktion: Diese Nutzer sind betroffen

Spotify ist in Deutschland nicht nur die beliebteste Musik-Streaming-App, sondern auch die beste. Das zumindest haben die Experten der Stiftung Warentest festgestellt. Doch nun verliert die App eine ihrer wichtigsten Funktionen. Und offenbar kann Spotify selbst nichts dagegen tun. Es kommt aber darauf an, welches Handy man nutzt, um Musik zu streamen.

Spotify-Abschaltung: Wer ist schuld?

Wer Spotify auf einem iPhone nutzt, kann ab sofort die Lautstärke nicht mehr verändern. Ein Drücken der Plus- oder Minus-Taste auf dem Handy bleibt ohne Folgen. Statt die Musik lauter oder leiser zu regulieren, erscheint auf dem Display des iPhones fortan eine Meldung, dass die Funktion nicht mehr zur Verfügung steht und man die Lautstärke nur noch über einen Umweg in der App selbst verändern kann.

Die Schuld an der Misere gibt Spotify dem iPhone-Hersteller Apple. Dieser habe die Technologie eingestellt, die es dem Musik-Streaming-Dienst ermöglicht, die Lautstärke für verbundene Geräte über die Lautstärke-Tasten am Gerät zu regeln. „Während wir gemeinsam mit Apple an einer Lösung arbeiten, können Sie die Spotify-App verwenden, um die Lautstärke auf Ihrem verbundenen Gerät einfach zu regeln“, erklärt der Streaming-Dienst auf seiner Internetseite.

Funktion nicht zu 100 Prozent abgeschaltet

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Alle, die Spotify auf einem iPhone nutzen und Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher mit dem Handy verbinden, können die Lautstärke weiterhin über die Plus- und Minus-Taste des iPhones regeln. Lediglich über Spotify Connect verbundene Geräte wie Lautsprecher, Spielekonsolen, Computer oder TV-Geräte sind betroffen.

Warum die Funktion plötzlich verschwunden ist, ist zwar unklar. Das US-amerikanische Technikmagazin „The Verge“ aber spekuliert über einen neuen Streit zwischen Apple und Spotify. Demnach wirft der Musikstreamingdienst Apple vor, ihm Technologie vorzuenthalten. Apple hingegen behaupte, Spotify weigere sich, Schnittstellen freizugeben, damit Nutzer die App direkt auf dem HomePod nutzen können. Doch ob so, oder so: Der Streit wird auf den Schultern der Nutzer ausgetragen, die die Verlierer dessen sind.