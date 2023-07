Sony packt aus: Neue Kopfhörer mit genialer Zen-Funktion

Wenn Sony neue Kopfhörer vorstellt, hört die gesamte Audio-Welt zu. Kein Wunder, sind die Japaner schon seit Jahrzehnten im Musik-Geschäft und wissen, wie man Sound für die Massen liefert. Die neuen In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM5 sollen allem bisher dagewesene die Krone aufsetzen – wie das so immer ist bei neuen Produkten. Die Japaner werfen mit Superlativen um sich.

Sony WF-1000XM5: Die Besten der Besten der Besten

Die Sony WF-1000XM5 setzen „neue Maßstäbe für Noise Cancelling und immersiven Klang“, heißt es gleich zu Beginn. Offenbar ist man ziemlich stolz darauf, die Zen-Funktion auf ein neues Niveau gehievt zu haben. Es wurde aber auch Zeit. Denn Hersteller wie Bose und Sennheiser schlafen nicht. So ist das ANC der Bose QuietComfort Earbuds II einen Deut besser und effektiver als das des bisherigen Spitzenmodells von Sony, dem WF-1000XM4. Doch bei den neuen Kopfhörern sollen insgesamt sechs Mikrofone dafür sorgen, dass noch mehr Umgebungsgeräusche noch besser herausgefiltert werden. Hier hat die eigene Lobhudelei aber noch kein Ende.

So böten die neuen Sony-Kopfhörer „die beste Gesprächsqualität, die Sony je ermöglicht hat.“ Und freilich ist auch der Klang nicht von der Stange, sondern etwas ganz Besonderes. Die Japaner sprechen von „Hörerlebnissen von höchster Qualität“. Musikfans sollen mit den Sony WF-1000XM5 das Gefühl haben, direkt im Tonstudio dabei zu sein und komplett in den Sound einzutauchen. Und das bis zu 8 Stunden lang. So lange halten nämlich die kleinen Akkus in den Stöpseln, bis sie ins Case zum Aufladen müssen. Hier sollen zwei komplette Ladevorgänge drin sein, ehe auch das Case Strom für seinen Akku benötigt. Zudem langen den Kopfhörern 3 Minuten im Case, um anschließend ein ganzes Album mit einer Länge von 60 Minuten hören zu können.

Kleiner und leichter: So teuer sind die Super-Kopfhörer

Sony beseitigt darüber hinaus zwei Kritikpunkte, die man bei dem Vorgängermodell festgestellt hat. So sind die Sony WF-1000XM5 25 Prozent kleiner und 20 Prozent leichter als die XM4. Und, das dürfte alle Menschen mit kleinen Ohren freuen: Sony legt ein paar Ohrpolster in der XS-Größe „Superklein“ bei. Zudem ist man sich bei Sony sicher: „Das ergonomische Kopfhörer-Design mit einer Form, die perfekt an den menschlichen Gehörgang angepasst ist, gewährleistet einen sicheren und stabilen Halt.“ Ob Sony hierbei hält, was man verspricht, wird erst ein Test der Sony WF-1000XM5 zeigen. Da uns aber schon die Vorgänger im Test überzeugten und auch die LinkBuds S immer wieder eine Empfehlung unseres Audio-Ressorts sind, dürften auch die XM5 alle Versprechen halten.

Günstig ist das Alles jedoch nicht. So verlangt Sony rund 320 Euro für die WF-1000XM5, die im August 2023 in den Handel kommen sollen. Als Käufer hat man die Wahl zwischen den beiden Farben Schwarz und Silber. Statt matt, wie die XM4, sind die neuen Kopfhörer allerdings auf Hochglanz poliert.