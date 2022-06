Sony fährt die Produktion der PS5 hoch: Endlich ausreichend Konsolen?

Seit ihrer Markteinführung ist die PlayStation 5 noch immer sowohl heiß begehrt, als auch schwer zu bekommen. Wer sich heutzutage eine PS5 wünscht, muss entweder den wachsamen Blick auf alle Online-Angebote richten oder eine Konsole zu überteuerten Preisen bei Drittanbietern kaufen. Damit könnte künftig Schluss sein. Denn eine Aussage von Jim Ryan, dem Vorstandschef Sonys, macht nun Hoffnung: Sony möchte die Produktion der PS5 hochfahren.

Sony steigert PS5-Produktion: Ist das umsetzbar?

Wer das liest, hat nun sicherlich die Nachrichten der vergangenen Wochen vor Augen, in denen unter anderem Chip-Produzent Intel verlauten ließ, dass die Chipknappheit noch lange andauern könnte. Das klingt nicht unbedingt danach, dass man realistisch auf eine Veränderung am Konsolen-Markt hoffen darf. Zumal es noch im April hieß, dass die PS5-Verknappung bis 2024 andauern könnte. Was genau hat sich also innerhalb der letzten Monate geändert?

Jim Ryan erklärte Investoren gegenüber, dass eine Entspannung bei den Problemen innerhalb der Lieferketten erwartet würde. Dadurch will Sony die PS5-Produktion steigern. Im vergangenen Geschäftsjahr konnten Nutzer über 11,8 Millionen Konsolen kaufen. Für das Jahr 2022/2023 könnten sogar 18 Millionen Konsolen verfügbar sein. Sony rechnet also mit einer möglichen Steigerung des Produktionsniveaus von über 50 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Produktionsjahr. Auf alle zwei Konsolen, die zurzeit angeboten würden, käme also eine zusätzliche PS5-Konsole innerhalb der nächsten zwölf Monate. Wenn Sony dieses Produktionsziel erreicht, könnten sich tatsächlich viele Sehnsüchtige über eine Konsole freuen. Eine völlige Entspannung der Lage lässt sich damit jedoch voraussichtlich nicht erreichen.

Sonys Game-Portfolio soll sich verändern – PS5-Verknappung als Anreiz?

Sony fährt nicht nur die Produktion der PS5 hoch, sondern plant auch weitreichende Änderung an ihrem angebotenen Game Portfolio. So sollen deutlich mehr PC- und mobile Spieltitel sowie sogenannte Live-Services-Games angeboten werden. Live-Services-Games sind Spiele, die kontinuierlich mit Updates versorgt werden, um Spielern weitere Inhalte zur Verfügung zu stellen. Bereits vor einigen Monaten hatte Sony verlauten lassen, dass bis zum Jahr 2026 schätzungsweise zehn dieser Live-Services-Games geplant sind. Der Fokus des Unternehmens verschiebt sich also mehr von den exklusiven Singleplayer-Titeln auf der Konsole hin zu einem weiter aufgefächertem Videospielangebot. Während dieses Jahr die PS4- und PS5-Titel rund zwei Drittel aller Veröffentlichungen ausmachen, sollten PC- und Smartphone-Titel nachziehen. Bereits im Jahr 2025 sollen bis zur Hälfte aller neuen Spieltitel als Computerspiele beziehungsweise Mobile Games verfügbar werden.

Nun kann spekuliert werden, dass sich Sony für diese Maßnahmen entschieden hat, da die sonstige Masse an vielen Konsolen in Haushalten zurzeit nicht zur Verfügung steht. Wenn weniger Nutzer Konsolen-Titel kaufen und nutzen können, gehen potenzielle Einnahmen an die Konkurrenz. Womöglich will sich das Unternehmen auch schlichtweg anpassen, um mit der Zeit zu gehen. So hat Sony erst kürzlich seine eigene Variante von Xbox Game Ultimate Pass angekündigt, die Nutzern in einem Abonnement eine Vielzahl von Spieltiteln zur Verfügung stellt.

Sony fährt Produktion der PS5 hoch: Das Ergebnis bleibt abzuwarten

Auch wenn die bisherigen Ankündigungen Grund zum Hoffen geben, können Pläne bekanntlich scheitern. Das haben die unerwarteten Effekte der Pandemie uns nur zu deutlich vor Augen geführt. Ob man das gewünschte Produktionsziel daher tatsächlich erreichen kann, lässt sich abschließend noch nicht sagen. Man darf jedoch verhalten optimistisch in die Zukunft schauen, wenn das Unternehmen selbst zum ersten Mal konkret von einer möglichen Produktionssteigerung spricht. Letztlich müssen sich Interessenten bis auf Weiteres gedulden und auf den nächsten Schwung an angebotenen Konsolen warten.