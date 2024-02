Solarmodule und Speicher jetzt viel günstiger – Hersteller mit einfachem Preissenkungs-Trick

Solarmodule und Speicher könnten jetzt viel günstiger werden. Zumindest, wenn es nach den neuen Verkaufsplänen des Herstellers von Solarmodulen und Batteriespeichern Jackery geht. Der Anbieter liefert in diesem Jahr nicht nur die weltweit erste Powerstation, die aus recyceltem PCR-Kunststoff hergestellt wurde. Jackery erweitert sein Produktsortiment um generalüberholte Solarmodule und Powerstations, die exklusiv im eBay-Shop des Herstellers angeboten werden. Gleichzeitig testet Jackery dabei ein neues Gutscheinsystem, das Kunden erlaubt, alte oder defekte Powerstations an Jackery zurückzusenden.

Solarmodule und Speicher günstiger generalüberholt

Das Konzept von generalüberholter Ware ist nicht neu. Bisher boten Hersteller diesen Service und die damit verbundenen, günstigeren Produkte nicht für Solarmodule und Powerstations an. Obwohl es die Möglichkeit gab, gebrauchte Solarmodule und Powerstations zu erwerben, scheuten viele Kunden diese Option. Die Anschaffungskosten für die Systeme sind hoch und amortisieren sich erst nach einigen Jahren. Während Neuwaren häufig mit langen Garantiezeiten überzeugen, insbesondere bei Stromspeichern und PV-Anlagen, gilt das für gebrauchte Artikel nicht. Je nach Anbieter erhältst du womöglich gar keine oder eine deutlich verkürzte Gewährleistung auf den Zustand deiner Solarmodule oder Powerstation.

Generalüberholte Artikel direkt vom Hersteller bilden hier jedoch eine Ausnahme. Viele Plattformen bieten Refurbished-Programme an. So auch der Onlinemarketplace eBay, in denen der Jackery Onlineshop nun generalüberholte Artikel anbietet. Der Preisnachlass auf die Modelle kann sich dabei sehen lassen. Die gebrauchte und geprüfte Powerstation Explorer 1000 kostet im neuwertigem Zustand hier beispielsweise 449 Euro inklusive kostenlosen Versand. Das sind rund 40 Prozent Rabatt auf den Neukaufpreis, heißt es vom Hersteller. Inklusive ist eine einjährige Garantie auf jedes Refurbished-Produkt. Dadurch bist du rechtlich besser abgesichert als beim Kauf von gebrauchten Artikeln von Privatpersonen, die eine Gewährleistung ausschließen können.

Gutscheine bei Einsendung von alten Powerstations

Wer langfristig sicher investieren will, für den bleiben die neueren Produkte mit längeren Garantiezeiträumen vermutlich die bessere Wahl. Wer jedoch mit wenig eigener Investition seine Stromkosten senken möchte, für den kann eine günstige Powerstation und ein dazu passendes Solarmodul eine gute Möglichkeit darstellen. Jackery eröffnet damit auch finanziell schlechter gestellten Kunden die Chance, eigenen Strom zu erzeugen und damit Kosten langfristig zu senken.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, defekte oder alte Geräte direkt beim Hersteller einzusenden. Dafür erhältst du einen Gutschein, dessen Höhe sich nach dem eingesendeten Gerät und dessen Verfassung richtet. Bis zu 150 Euro sind als Gutscheinsumme möglich, so Jackery. Den Gutschein kannst du wiederum für ein neues Jackery-Produkt einlösen. Das Prinzip ähnelt dabei der Möglichkeit, alte Smartphones an Anbieter zu senden, um so einen Preisnachlass auf neue Produkte zu erhalten. Für Kunden bedeutet das vor allem, dass selbst defekte oder ältere Geräte künftig noch immer einen Wert behalten. Zusätzlich setzt der Hersteller damit ein Zeichen für einen nachhaltigeren Herstellungskreislauf, in dem bereits vorhandene Ressourcen zielgerichtet recycelt und für neue Produkte genutzt werden.

Erste Powerstation aus recyceltem PCR-Kunststoff

Der neue Galaxy Solargenerator 1000 Plus kündigte man zum ersten Mal auf der CES 2024. Er verwendet Post-Consumer-Plastik (PCR), für den keine fossilen Rohstoffe verwendet werden. Vielmehr stellt man den kompletten Kunststoff aus Abfall her. Dadurch verringert sich nicht nur der CO₂-Fußabdruck des Produkts, Jackery eröffnet damit auch weitere Verwendungsmöglichkeiten für recycelte Rohstoffe. Auch die Leistung des Stromspeichers kann sich dabei sehen lassen. Mit einer Kapazität von 1.264 Wattstunden und einer konstanten Ausgangsleistung von 2.000 Watt eignet sich das Modell für den Einsatz auf Reisen, im Garten oder im Haushalt. Durch die langlebigen LiFePO4-Akkus kann das Modell viele Jahre genutzt werden und hilft dir so deinen erneuerbaren Strom langfristig zu speichern. Wann die neue Powerstation Galaxy 1000 Plus in den Verkauf startet und wie teuer sie angeboten wird, ist bisher noch nicht bekannt.