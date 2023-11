Solaranlage zum Selber-Bau? Das steckt hinter diesen Bundles

Auch wenn die Preise für PV-Module innerhalb der letzten Monate stetig gefallen sind, kostet dich eine PV-Anlage mit einem großen Stromspeicher schnell tausende Euro. Umso erfreulicher ist es, wenn Hersteller Bundles anbieten, mit denen man richtig Geld einsparen kann. Diese Solaranlage zum Selber-Bau ist deutlich günstiger als vergleichbare Modelle von anderen Anbietern. Dafür musst du sie jedoch selbst auf deinem Dach montieren, anstatt den Handwerkern die Montage zu überlassen. Lediglich der Anschluss des Systems an die Hauselektronik muss dank geltender Bestimmungen über einen Fachmann erfolgen.

Solaranlage zum Selber-Bau von Solarway

Solarway hat sich bereits als Anbieter von Balkonkraftwerken einen Namen gemacht. Mittlerweile führt der Anbieter auch große Solaranlagen zum Selbstaufbauen in seinem Sortiment. Der Preis bleibt dabei deutlich unter dem von der Verbraucherzentrale als übliche Preisrahmen für PV-Anlagen und Speicher angegebenen. Die kleinere der verfügbaren Anlagen besitzt eine Leistung von 6,3 Kilowattpeak sowie einen Stromspeicher mit 6 Kilowattstunden Speicherkapazität. Mitgeliefert wird ein Deye SUN-6K-SG04L P3-EU Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von bis zu 6 Kilowatt. Für ein solches Set wären Kosten laut Orientierungspreisen Kosten bis zu 19.000 Euro marktüblich. Solarway hingegen bietet das Set bereits ab 8.499 Euro an. Zurzeit ist der Preis dank einer Rabattaktion sogar auf 7.199 Euro reduziert. Allerdings ist in den Preisen der Verbraucherzentrale bereits die Montage durch Handwerker inklusive Anschluss der Anlage berücksichtigt. Ein nicht unerheblicher Anteil an der Kostenersparnis liegt also daran, dass du die Anlage mit dem Set selbst aufbauen musst.

Noch spannender ist der Preis für die größere PV-Anlage zum Selbstaufbauen. Sie bietet dir nämlich eine Gesamtleistung von 10 Kilowattpeak inklusive eines Stromspeichers mit 10 Kilowattstunden Speicherkapazität. Dazu gehört ein Deye SUN-10K-SG04L P3-EU Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von bis zu 10 Kilowatt. Durch einen aktuellen Preisnachlass zahlst du für dieses Set lediglich 8.499 Euro statt 10.699 Euro. Bei einem solchen Set wären inklusive Montagekosten Preise bis zu 30.000 Euro möglich. Dazu zahlst du auf keines der verfügbaren Sets Versandkosten, obwohl die Produkte mit einer Spedition auf Paletten angeliefert werden. Sämtliche benötigten Kabel sowie ein Aufdach-Montagesystem sind bereits inklusive. Gerade Montagesysteme oder Aufständerungen können sonst ordentlich den Preis nach oben treiben.

Mehr Ertrag dank bifazialer Solarmodule

Abgesehen von dem verlockend günstigen Einkaufspreis, besitzt das Solarway-Set im Vergleich zur Konkurrenz einen weiteren, hübschen Vorteil. Es handelt sich bei allen mitgelieferten Solarpaneelen um sogenannte bifaziale Solarmodule. Das bedeutet, dass sie nicht nur das Licht nutzen und in Strom umwandeln können, dass von vorn auf die Module gelangt, sondern auch die Rückseite aus dem diffusen Streulicht noch Ertrag gewinnen kann. Bifaziale Module liefern bis zu 30 Prozent mehr Ertrag bei gleichbleibender Angabe an Kilowattpeak Leistung. Das liegt darin begründet, dass die Leistungsangabe der Module nicht die Gewinnung der Rückseite einberechnet. Ein bifaziales Solarmodul kann bei einer angegebenen Leistung von 400 Watt schnell 520 Watt liefern. Wie hoch der zusätzliche Ertrag ausfällt, hängt dabei von der Stärke des Streulichts ab, dass die Anlage erreicht.

Trotz Selbstaufbau kein Eigenanschluss erlaubt

Wer sich selbst zutraut, die einzelnen Solarmodule mit dem Montagesystem auf das eigene Dach zu bringen, kann mit diesem Set viele tausend Euro einsparen. Trotzdem solltest du bei der Wahl des Solarway-Sets bedenken, dass du einen Elektriker benötigst, der deine Anlage und den Stromspeicher an deinem Haussystem anschließt. Solche Arbeiten sind in Deutschland gesetzlich Fachkräften vorbehalten, sodass du die Anlage nicht eigenmächtig anschließen darfst. Besitzt du zudem noch einen alten Zähler, der den Stromfluss nicht in beide Richtungen messen kann, musst du zudem rechtzeitig einen Zähleraustausch bei deinem Netzbetreiber beantragen. Da hier Wartezeiten von mehreren Monaten keine Seltenheit darstellen, empfiehlt es, die Anfrage bereits herauszusenden, sobald du dein Set bestellt hast, anstatt auf dessen Ankunft zu warten.