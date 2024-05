Solaranlage umsonst? Das steckt hinter diesem PV-Angebot

Wer sich eine PV-Anlage nicht kaufen kann, stößt häufiger auf alternative Konzepte. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Möglichkeiten, eine PV-Anlage zu mieten und gegen eine monatliche Grundgebühr zu nutzen. Die Anlage ist so auf viele Jahre zwar teurer als beim Kauf, die Anschaffung jedoch auch für Menschen ohne Eigenkapital möglich. Nach Ablauf der Mietfrist kann die Anlage häufig vom Anbieter übernommen werden und danach sogar einen Gewinn generieren. Während der Miete übernehmen Anbieter die Versicherung und Wartung der Anlage, das Risiko liegt somit nicht beim Hausbesitzer. Das Konzept von Solar The World funktioniert nach ähnlichen Prinzipien, es handelt sich jedoch um eine Pacht statt Miete.

Solaranlage ohne monatliche Grundgebühr erhalten

Um die PV-Anlage des Anbieters zu erhalten, benötigst du weder eine Anzahlung, noch musst du eine monatliche Grundgebühr entrichten. Vielmehr zahlst du nach diesem Konzept tatsächlich nur den Solarstrom, den du über die Anlage auch verbrauchst. Das hat gegenüber den monatlichen Grundgebühren den Vorteil, dass deine Kosten sich mehr nach deinem wirklichen Verbrauch orientieren. Trotzdem kannst du auch zusätzlich einen Stromspeicher über Solar The World beziehen, der die Nutzung von Solarstrom nach Sonnenuntergang ermöglicht. Gerade für jemanden, der relativ wenig Strom verbraucht, kann eine Abrechnung nach Verbrauch lukrativer sein als der Kauf oder die Mieter eine PV-Anlage. Zugleich ist dieser Punkt jedoch der größte Schwachpunkt des Angebots.

Denn während transparent auf der Internetseite auf viele Aspekte hingewiesen wird, wie dass Wartungskosten vollständig übernommen werden und die PV-Anlage über den Anbieter versichert ist, bleibt eine entscheidende Frage offen. Der Preis, den du für jede Kilowattstunde Strom bei Solar The World zahlst, bleibt offen. Lediglich das Versprechen, dass es günstiger ist als bei deinem Stromanbieter, gibt man dort. Nun ist die Preisspanne für „günstiger als beim Energieversorger“ jedoch enorm. Auch 20 Cent die Kilowattstunde könnten somit diese Vorgabe erfüllen, wenn der Neukunden-Preis in deiner Region zurzeit bei 28 Cent läge. Da nicht aller Strombedarf von der PV-Anlage gedeckt werden kann, musst du gewiss auch weiterhin einen Teil über deinen lokalen Versorger beziehen. Ob sich das konkrete Angebot für dich und deine Situation lohnt, erfährst du somit leider erst, wenn du deine Daten eingibst und ein unverbindliches Angebot anforderst.

Lohnt sich die PV-Anlage von Solar The World?

Betrachtet man die Kosten für gängige Mietmodelle, fangen die Kosten dort bei rund 49 Euro monatlich an. Möchtest du eine größere Anlage und einen Stromspeicher, steigt dieser Preis entsprechend bei den Anbietern an. Häufig erhältst du konkrete Zahlen erst, wenn du eine unverbindliche Anfrage über die Formulare der Webseiten stellst. Geht man von einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von 4.500 kWh aus, hast du erste Zahlen, um zu vergleichen, welches Angebot lukrativer für dich ausfallen könnte. Monatlich wärst du somit bei etwa 375 kWh Strom.

Teilst du nun diese 49 Euro für die günstigste Mietoption durch 375 kWh, erhältst du einen Preis von rund 13 Cent die Kilowattstunde. Läge der Preis für die Pachtoption somit über diesen 13 Cent, ist das Angebot voraussichtlich teurer als die Mietvariante für dich. Liegt es hingegen darunter, kann sich die Pacht-Variante mehr lohnen. Du solltest in jedem Fall vor Vertragsabschluss konkrete Daten von zwei oder mehreren Anbietern miteinander vergleichen. So kannst du das für dich günstigste Modell auswählen.