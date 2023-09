So einen WLAN-Router gabs noch nie: Das macht ihn besonders

Keine Frage: An einem WLAN-Router führt realistisch betrachtet in keinem Haushalt ein Weg vorbei. Doch oft steht dann ein grauer, weißer oder schwarzer Kasten auf deinem Schrank oder Sideboard. Schlimmstenfalls verschwindet der WLAN-Router sogar in einem Schrank. Dann aber wird ein Großteil des WLAN-Signals schon im Schrank „gefressen“, die Qualität des Netzes ist entsprechend schlecht. TP-Link hat jetzt eine Alternative auf den Markt gebracht. Die beiden Geräte Archer Air R5 und Archer Air E5 (Router und Verstärker) fallen im Idealfall kaum auf. In der Praxis dürfte es aber auch Probleme geben.

WLAN-Router ist nur 8 Millimeter dick

Der neue TP-Link-Router hat eine Bauform, die es so bislang nicht gab. Er sieht aus wie eine etwas dickere Badfliese, ist 8 Millimeter und du sollst ihn unauffällig an die Wand hängen. Das scheint auch gut zu gelingen, wenn man sich den Router allein betrachtet. Zumindest an weißen Wänden passt er sich gut unauffällig an. Man könnte ihn fast für eine Lüfterabdeckung halten. Doch das Anschau-Exemplar, dass wir im Rahmen der IFA in Berlin in die Finger bekamen, kam nicht im tatsächlichen Einsatz daher. Das heißt: Es waren keine Kabel angeschlossen. Denn mindestens das Stromkabel und das Netzwerkkabel zum Internetmodem (es ist kein Modem eingebaut) werden an der Unterseite aus dem Router schauen. Mehr noch: Damit du die Kabel einstecken kannst, musst du eine Art kleinen Kipp-Stecker hochklappen, der dann aus dem weißen, 8 Millimeter dicken Gehäuse hervorguckt. Wie das in der Praxis aussieht, muss sich zeigen. Andere Farben sind zunächst nicht geplant.

TP-Link Archer Air R5

Eine weitere Gefahr: Die flache Bauform lädt regelrecht dazu ein, dass der flache Router hinter einem Schrank verschwindet. Das wäre aber für das WLAN-Signal sehr schlecht. Es ist zu hoffen, dass TP-Link hier dem finalen Routerpaket entsprechende Informationen beilegt, dass genau das nicht passiert.

Das sind die technischen Spezifikationen

Die beiden Archer-Air-Produkte sind Wifi-6-Geräte. Du kannst sie im Mesh-Verbund betreiben uns so ein unauffälliges WLAN-Netz mit nahtlosem Übergang im ganzen Hause oder der ganzen Wohnung betreiben. Zusätzlich verfügen sowohl der R5 als auch der E5 über in das Gehäuse integrierte smarte Antennen. Nach Angaben des Herstellers sind sie in der Lage, mithilfe von Algorithmen, die räumliche Position deiner Internetgeräte im Netzwerk zu erkennen. Das Ziel: Die Ausrichtung der Antennen so anzupassen, dass stets eine optimale Netzabdeckung garantiert ist. Dabei hast du die Wahl zwischen einem automatischen Modus, einem, der die Horizontale bevorzugt, und für Häuser oder Wohnungen mit mehreren Etagen auch einem, der eine vertikale Abdeckung priorisiert.

TP-Link Archer Air E5

Auch wenn die WLAN-Router an die Wand sollen, musst du nicht bohren. Auf der Rückseite hat TP-Link 3M-Klebestreifen angebracht. Eine Wandhalterung ist aber auch dabei. Die Geräte sind 210 × 148 × 8 mm groß, der Repeater verfügt über einen LAN-Ausgang. Der Archer Air R5 und der Archer Air E5 erhältlich sein und können dann zu UVPs von 129,99 Euro (R5) bzw. 119,99 Euro (E5) bei Amazon bezogen werden. Leider ist der Stromverbrauch mit 14 Watt nicht gerade niedrig für Geräte, die üblicherweise rund um die Uhr laufen.

