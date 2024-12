Sky Update 2025: Haufenweise Neuheiten für alle Kunden

Sky und Wow lassen zum neuen Jahr die Korken knallen. Und zwar ordentlich. Denn es wird im Januar 2025 im Pay-TV-Programm bei Sky sowie auf Abruf bei Wow nicht nur namhafte neue Serien zu sehen geben, sondern auch so einige Blockbuster aus der Filmindustrie. Aber der Reihe nach.

Neue Sky Original Serie: „Lockerbie“ Staffel 1

Ab dem 16. Januar 2025 nehmen Sky und Wow eine neue Serie aus der eigenen Produktion ins Programm auf: „Lockerbie“. In fünf Episoden wird darin die Geschichte rund um eines der fürchterlichsten Unglücke in der zivilen Luftfahrt erzählt: den Anschlag auf Pan-Am-Flug 103 im Jahr 1988. Eine der Hauptrollen übernimmt Oscar-Preisträger Colin Firth. Parallel dazu steht über Sky Documentaries eine passende Dokumentation zur Verfügung, die in vier Teilen neue Details zu exklusiven Recherchen rund um den Flugzeugabsturz verrät.

Schon Staffel 7: „The Rookie“ geht in die Fortsetzung

Bereits in die siebte Staffel geht bei Sky und Wow die Polizei-Serie „The Rookie“. Und das mit gleich 16 neuen Episoden, die ab dem 10. Januar 2025 in der Originalversion zu sehen sein werden. Ab dem 24. Januar wird auch die synchronisierte Fassung der neuen Folgen abrufbar sein. Und darin steht viel Drama im Mittelpunkt: Ex-Rookie Nolan ist mittlerweile nämlich selbst erfahrener Polizeiausbilder und glücklicher Familienvater. Er muss sich aber dem Risiko stellen, dass es Jason und Oscar gelungen ist, aus dem Gefängnis zu entkommen. Dass Jason ausgerechnet der Ex seiner Frau ist, birgt erhebliches Konfliktpotenzial.

„Blue Bloods“ bekommt eine 14. Staffel

Mit der 14. Staffel geht es schon ab dem 2. Januar 2025 bei Sky One und auf Abruf mit „Blue Bloods“ weiter. Die Mischung aus Krimi und Familienserie hat viele Fans auf der ganzen Welt, was unter anderem an einem hochkarätigen Cast (u.a. Tom Selleck, Donnie Wahlberg und Bridget Moynahan) liegt. Und in den 18 neuen Folgen von Staffel 14 werden wieder die drei Generationen der Reagans zusammenfinden, die als Gesetzeshüter bei der New Yorker Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten. Wenn sie am Abendtisch über die brisantesten Fälle sprechen, geht es auch um große Themen wie Schuld, Sühne und Gerechtigkeit.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Get Millie Back 1 3. Dezember 2024 Sky Atlantic Versunkene Kriegsschiffe: Geheimnisse aus der Tiefe 1 3. Dezember 2024 Sky Documentaries Kennedy, Sinatra und die Mafia 1 6. Dezember 2024 Sky Documentaries The Franchise 1 6. Dezember 2024 Sky Atlantic Zorro 1 6. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mord mit Aussicht 4 7. Dezember 2024 Sky Krimi Wilde Karibik mit Liz Bonnin 1 9. Dezember 2024 Sky Nature Dexter: Original Sin 1 13. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Ride with Norman Reedus 1 & 2 13. Dezember 2024

27. Dezember 2024 Sky Documentaries Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz 1 19. Dezember 2024 Sky Crime Sky Original Frasier 2 20. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Wild World mit Patrick Aryee 1 20. Dezember 2024 Sky Nature Motorway Cops - Verkehrssünder im Visier 4 23. Dezember 2024 Sky Documentaries Queen Woo 1 23. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Black Widow - Männer im Netz einer Mörderin 1 26. Dezember 2024 Sky Crime Sky Original Unter Verdacht: Die Abgründe der Polizei 1 30. Dezember 2024 Sky Crime Dating Naked UK 1 10. Januar 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Rookie 7 10. Januar 2025 Sky Lockerbie: A Search for Truth 1 16. Januar 2025 Sky 1923 2 13. Februar 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Yellowjackets 3 14. Februar 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The White Lotus 3 17. Februar 2025 Sky Atlantic Atomic 1 2025 Sky Sky Original Gangs of London 3 2025 Sky Sky Original School Spirits 2 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 3 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Last Of Us 2 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie

Nicht minder spannend: die Film-Highlights bei Sky und Wow im Januar 2025. Reichlich Action ist ab dem 11. Januar etwa in „Twisters“ vorprogrammiert, wenn verheerende Tornados für Angst und Schrecken sorgen. Die ganze Familie darf sich freuen, wenn ab dem 24. Januar in „Ich – Einfach unverbesserlich“ eine neue Geschichte von Gru und seinen Minions erzählt wird. Und auch deutsche Produktionen schickt Sky mit „Alles Fifty Fifty“ (u. a. mit Laura Tonke und Moritz Bleibtreu) und „Das Beste kommt noch!“ (u. a. mit Til Schweiger) an den Start.

Alles Fifty Fifty (3. Januar 2025)

Arctic Convoy – Todesfalle Eismeer (4. Januar 2025)

The Last Rifleman (9. Januar 2025)

Twisters (11. Januar 2025)

Sweethearts (16. Januar 2025)

Abigail (17. Januar 2025)

Beautiful Wedding (18. Januar 2025)

The End We Start From (23. Januar 2025)

Ich – Einfach unverbesserlich 4 (24. Januar 2025)

The Strangers: Chapter 1 (25. Januar 2025)

Die Ermittlung (27. Januar 2025)

Problemista (30. Januar 2025)

Das Beste kommt noch! (31. Januar 2025)

Zu neuen Filmen und vielen True-Crime-Inhalten gesellen sich übrigens auch neue Dokumentationen. Etwa „Die Sopranos: Entstehung einer Hit-Serie“ (zwei Episoden ab 10. Januar 2025) oder „Ice Airport Alaska“ (sechs neue Episoden ab 20. Januar 2025). Zudem wird es ab dem 24. Januar 2024 neue Details zu Elizabeth Taylor geben, die der erste Hollywood-Star überhaupt war, der eine Millionengage kassierte. Neu entdeckte Interviews offenbaren in „Elizabeth Taylor: Die verschollenen Aufnahmen“ einen neuen Blickwinkel auf die zweifache Oscar-Gewinnerin.