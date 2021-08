Sky: Auf dieses Feature haben Fans seit Jahren gewartet

Zwar hat Sky einen Teil der Rechte an der Fußball-Bundesliga verloren. Da es sich dabei aber um die Spiele am Sonntag handelt, kann Sky für die Konferenz am Samstag ein neues Feature anbieten. Denn mit Beginn der neuen Saison in der 1. Liga führt Sky für die Nutzer des Sky Q eine neue Funktionalität ein, auf die viele Fans schon lange warten. Sky startet zur neuen Bundesliga-Saison die „Meine Konferenz“-Funktion, mit der du dir eine Live-Konferenz ganz nach deinen Wünschen zusammenstellen können wirst. Die neue Funktion wird noch im August in der Beta-Version verfügbar sein. Weitere „interessante Features“ sollen nach Angaben von Sky dann sukzessive folgen.

Und so funktioniert es: Mit der „Meine Konferenz“-Funktion wählst du die Spiele im Sky-Q-Menü aus, die dich interessieren. Du bleibst dann über den Highlight-Alarm stets über die wichtigsten Ereignisse informiert, kannst aber dein Hauptspiel weiterhin schauen. Passiert bei den anderen Partien etwas, so bekommst du eine Benachrichtigung auf dem TV-Bildschirm. Du kannst dann entscheiden, ob du direkt in das andere Livespiel wechseln willst. Alternativ kannst du auch später die Highlights anschauen. Das geht beispielsweise auch mit der „Was habe ich verpasst“-Funktion während eines Spiels.

Eine vergleichbare Funktion hatte die Telekom bereits vor vielen Jahren bei ihrem IPTV-Bundesliga-Sender Liga total! angeboten. Als die Telekom jedoch die Rechte verloren hatte, verschwand auch dieses Feature wieder.

Sky Q wird erweitert

Die neue persönliche Konferenz führt Sky zusätzlich zu bestehenden Sky-Konferenz ein, bei der die Regie durch die verschiedenen Spiele führt und die Highlights zusammenstellt. Auch die Einzelspiele am Samstag bleiben bei Sky. Nutzbar ist die neue Funktion aber nur mit einem Sky-Q-Receiver und somit auch nicht mit Sky Ticket. Die Spiele der Bundesliga am Freitag und Sonntag kannst du ab sofort live nur noch bei DAZN sehen. Alle notwendigen Infos zu den Bundesliga-Rechten der neuen Saison haben wir dir in einem Bundesliga-Ratgeber zusammengestellt.

Sky plant außerdem weitere Veränderungen bei Sky Q: Alle Funktionen von Sky Q gibt es jetzt auch ohne Satellit oder Kabelanschluss – einfach per Internet. Sky Q IPTV ersetzt den normalen TV-Empfang.