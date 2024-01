Schuhe im Abo: Ist das die verrückteste Idee, die MediaMarkt je hatte?

Die neuen Sneaker wurden von MediaMarkt zusammen mit der Modemarke Leandro Lopes entwickelt. Sie haben einen integrierten Schrittzähler und können via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Dabei geht es hier nicht vergänglich um den Sport, sondern um digitale Items und NFTs.

MediaMarkt bringt die NFTs zurück

Der Wirbel um NFTs schien nach dem Hype im Jahr 2022 schon wieder vorbei, jedoch wollen MediaMarkt und Leandro Lopes mit der Idee 2024 noch einmal durchstarten. Dazu verbindet man die Schuhe mit einer neu entwickelten App. Das Prinzip dieser App ist simpel: Für gelaufene Schritte gibt es Punkte, die man für digitale Items einlösen kann. Noch mehr Punkte kann man sammeln, wenn man reale Orte besucht und dort über die App eincheckt. Hier sind etwa alle Filialen von MediaMarkt dabei.

Mit den Punkten schaltet man sich digitale Kleidungsstücke für seinen Charakter in einer Vielzahl an Farben frei und kann diesen individuell gestalten. Doch soll es auch reale Belohnungen zu gewinnen geben. Bei MediaMarkt spricht man von einer Schnitzeljagd um eine Million Euro, sobald die App eine Million Nutzer erreicht hat. In der App kannst du auch andere Nutzer zu deiner Freundesliste hinzufügen und Herausforderungen starten, für die es Prämien zu gewinnen gibt. Auch gibt es wöchentliche Ranglisten mit Belohnungen.

MediaMarkt-Schuhe nur im Abo

Der Clou bei den neuen Sneakern: Diese sind nicht als Einmal-Kauf, sondern nur im Raten-Kauf erhältlich. Du schließt beim Kauf der Schuhe also automatisch eine Ratenfinanzierung ab. Warum man die Schuhe nicht als Einmal-Kauf erwerben kann, erklären MediaMarkt und Leandro Lopes nicht. Mit 14,99 Euro pro Monat über eine Laufzeit von 24 Monaten kosten die Schuhe effektiv 359,76 Euro. Käufer der auf 10.000 Exemplare limitierten Schuhe erhalten zudem den „höchsten Status“ in der Lopes App.

Was das bedeutet und welche Kosten nach den ersten 24 Monaten für die Nutzung der App anfallen, verrät der Anbieter nicht. Das virtuelle Einchecken an realen Orten erinnert entfernt an Spiele wie Pokémon Go. Doch während man dort meist Sehenswürdigkeiten und andere interessante Orte in der echten Welt ansteuert, sind es hier Läden verschiedener Händler. Auch scheint es bei den Prämien vorrangig darum zu gehen, den eigenen, virtuellen Charakter mit Skins auszustatten. Wer sich für dieses „Gameplay“ begeistern kann, kann die Schuhe ab sofort vorbestellen.

