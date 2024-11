Schrecklich oder grandios? Neuer Film schlägt große Wellen

Gute Weihnachtsfilme genießen unter den Filmliebhabern einen ganz besonderen Status. Viele schauen sich Filme wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“, „Kevin – Allein zu Haus“, „Der Grinch“ und erstaunlicherweise auch „Stirb langsam“ Jahr für Jahr zu Weihnachten an. Nun hat Regisseur Jake Kasdan („Bad Teacher“, „Jumanji: Willkommen im Dschungel“, „New Girl“) versucht, sich ebenfalls mit einer Weihnachtskomödie in diese Aufzählung einzureihen. Und das scheint ihm auch hervorragend geglückt zu sein – oder aber überhaupt nicht. Das Internet ist höchst gespalten.

Fast & Furious trifft Weihnachten

Der neue Weihnachtsfilm „Red One – Alarmstufe Weihnachten“ kam am 7. November 2024 in die deutschen Kinos. Bereits Tage später war das Internet gespalten. Allerdings nicht in zwei gleiche Lager, sondern in Filmkritiker und Zuschauer. Erstere kritisierten den Streifen getreu ihrem Namen auf ganzer Linie, während letztere ihre Begeisterung geradezu herausschreien. Das Ungleichgewicht spiegelt sich besonders deutlich in den Bewertungen des Portals Rotten Tomatoes wider. Hier verleihen 124 Kritiker dem Film lediglich schlappe 33 von 100 Prozent, während mehr als 1.000 Filmliebhaber auf durchschnittlich 90 Prozent kommen. Doch worum geht es nun in „Red One – Alarmstufe Weihnachten“?

Die Handlung des neuen Streifens ist recht simpel: Santa Claus wurde entführt. Um ihn zu retten, rekrutiert der Nordpol-Sicherheitschef Callum Drift (Dwayne Johnson) den Kopfgeldjäger Jack O’Malley (Chris Evans). Und es beginnt eine actionreiche Jagd/Abenteuer. Ein Abenteuer mit vielen bekannten Gesichtern, wohlgemerkt. Denn neben Dwayne Johnson und Chris Evans spielen auch Lucy Liu, J. K. Simmons und Kristofer Hivju im diesjährigen Weihnachts-Spektakel mit.

Action-Feuerwerk ohne Weihnachts-Funke

Ein Großteil der Kritiker scheint insbesondere den Weihnachts-Flair zu vermissen: „Ich verstehe, was das Ziel war, nämlich eine Fast & Furious-Version von Weihnachten zu liefern. Aber sie haben die ganze Weihnachtsfreude herausgenommen und durch performative Männlichkeit […] ersetzt“, schreibt ein Kritiker. Während ein anderer unterstreicht, dass wir jetzt alle ein bisschen Weihnachten bräuchten. „Red One“ jedoch nicht liefern könne.

Die Filmfans sehen in dem Streifen derweil schlicht gute Unterhaltung – und das scheint einem Großteil auch zu genügen. Aktuell ist die neue Weihnachtskomödie noch ausschließlich im Kino verfügbar. Später – möglicherweise noch in diesem Jahr – wird „Red One – Alarmstufe Weihnachten“ jedoch auch im Rahmen des Amazon Prime Video-Abonnements ohne zusätzliche Kosten abrufbar sein.