Schon wieder: DHL erhöht Preise für Pakete

Eine Erhöhung von Preisen für Geschäftskunden wirkt sich über kurz oder lang auch auf die Preise für die Versandkosten in Onlineshops aus. Denn auch, wenn ein Shop mit kostenlosem Versand wirbt: Es muss die Pakete bei DHL bezahlen und diese Kosten irgendwo zurückverdienen – im Zweifel durch einen höheren Warenpreis. Am Ende wirst also du als Privatkunde auch die höheren Geschäftskundenpreise zahlen.

Die Preiserhöhung greift zum 1. Januar 2023. Die Preismaßnahme beinhaltet eine deutliche Erhöhung des Basispreises und umfasst zwei neue Zuschläge. So erfolgt ab 2023 die Einführung eines variablen Energiezuschlags sowie eines Peakzuschlags in Zeiten besonders hoher Paketaufkommen. Dies sei im Markt bei anderen Paketdiensten bereits üblich, heißt es von DHL. In der Praxis heißt das, dass ein Geschäftskunde im November und Dezember kommenden Jahres 19 Cent pro Paket extra zahlen muss. DHL begründet das mit den notwendigen Investitionen in die eigene Infrastruktur sowie hohem Personalaufwand.

DHL: Monatliche Anpassung der Energiekosten

Zur Absicherung gegen Schwankungen der Energiekosten führt DHL Paket ab 1. Januar 2023 einen indexierten Energiezuschlag auf den Basispreis verschiedener Produkte ein. Die Höhe des Zuschlags werde „monatlich transparent und nachvollziehbar auf Basis der Preisentwicklung von Diesel, Gas und Strom ermittelt“, so DHL. Eine Gewichtung der drei Komponenten erfolgt auf Basis des Energiemixes einer durchschnittlichen Sendung. Für Geschäftskunden bedeutet das aber auch, dass die Preise künftig monatlich variieren.

Bestandteil der Preiserhöhung sei ebenfalls eine Anpassung des Maut- und CO2-Zuschlags. Dieser erhöht sich um 0,01 Euro pro Sendung aufgrund steigender Mautsätze sowie höherer CO2-Preise/Tonne.

Die Erhöhungen beziehen sich auf den DHL-Paketversand von Geschäftskunden und betreffen nicht das nationale und internationale Express-Geschäft. Geschäftskunden werden individuell über die Änderungen informiert. Die Preise für den DHL-Paketversand durch Privatkunden bleiben unverändert. Diese hatte DHL erst zum 1. Juli geändert und dabei den bisherigen Rabatt für Online-Paketscheine faktisch abgeschafft.

Die aktuellen DHL-Paketpreise im Überblick

Stand 1. Juli 2022 Filiale Online Päckchen S 3,99 Euro

(statt 3,79 Euro) 3,99 Euro

(statt 3,79 Euro) Päckchen M 4,79 Euro

(statt 4,50 Euro) 4,79 Euro

(statt 4,39 Euro) Paket bis 2 Kilo - 5,49 Euro

(statt 4,99 Euro) Paket bis 5 Kilo 6,99 Euro

(statt 7,49 Euro) 6,99 Euro

(statt 5,99 Euro) Paket bis 10 Kilo 9,49 Euro

(unverändert) 9,49 Euro

(statt 8,49 Euro) Paket bis 31,5 Kilo 16,49 Euro

(unverändert) 16,49 Euro

(unverändert)