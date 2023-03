Schon wieder auf Platz 1: Deshalb wollen alle dieses günstige Handy haben

Ob das neueste iPhone oder das Spitzenmodell von Samsung: Zweifelsfrei sind teure Handys nach wie vor gefragt. Dennoch stellen günstige Smartphones sie zunehmend in den Schatten. Vor allem jene, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Denn in Zeiten einer hohen Inflation sind die Geldbeutel klamm und preisbewusste Käufer entscheiden sich immer öfter für ein günstiges Gerät. Nachteile hat das kaum. Denn: Auch ein günstiges Handy bietet viel fürs Geld. Schließlich kann man auch damit bei WhatsApp chatten, fotografieren oder mit Google Maps navigieren.

Das beliebteste Handy des Jahres?

Die Popularität günstiger Smartphones macht sich auch in den Verkaufscharts bemerkbar. So befinden sich Samsungs Modelle der A-Reihe immer ganz oben in den Charts. Doch seit Wochen mischt ein ganz anderer Hersteller mit. Das Google Pixel 6a thront aktuell auf Platz 1 der Verkaufscharts von Amazon. Das Handy kostet etwas mehr als 300 Euro und hat inzwischen über 3.600 Bewertungen bei Amazon. Der Durchschnitt sind 4,5 von 5 Sternen – das ist enorm gut.

Und nicht nur die Käufer des Handys bewerten es gut. Auch in unserem Test hat das Smartphone von Google gut abgeschnitten. So fragten wir uns, ob es das beste Handy seiner Klasse ist. Und im Fazit folgte die Antwort. Ein Handy für etwas mehr als 300 Euro, das allen Ansprüchen genügt, muss dazu gehören. Wem technische Angebereien egal sind und wer mit einem 6 GB kleinen Arbeitsspeicher oder einem Display, das „nur“ in Full-HD+ auflöst, leben kann, bekommt ein Handy für den Alltag, dass alles mindestens „gut“ kann. Ja, auf Schnickschnack wie kabelloses Laden muss man verzichten. Aber das dürfte den meisten Nutzern egal sein.

Warum lieben Käufer dieses Smartphone?

Zudem ist das Pixel 6a wohl das Handy mit der besten Leistung und Kamera seiner Klasse. Gegenüber teuren Flaggschiffen hat es sogar noch einen weiteren Vorteil. Denn: Es ist ein ganzes Stück keiner und lässt sich dadurch wunderbar bedienen. Wer von einem größeren Handy auf das Pixel 6a umsteigt, wird es womöglich für etwas zu klein halten. Doch keine Sorge, daran gewöhnt man sich schnell. Und plötzlich fängt man an, das kleinere Format zu lieben.

Jetzt weiterlesen Eine Million Menschen können sich nicht irren: Diesen Handy-Hersteller lieben die Deutschen