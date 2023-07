Schockierender Bericht: Jeder kann Zugangsdaten zu deinem Bankkonto kaufen

Hast du Geld angespart und das Glück dafür Zinsen zu kassieren, solltest du darauf achten, nicht zu viele Steuern zu bezahlen. Jahr für Jahr steht dir nämlich als Sparer ein Freibetrag auf deine erzielten Gewinne zur Verfügung. Und den kannst du am besten per Freistellungsauftrag in Anspruch nehmen.