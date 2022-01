Schlimmer geht immer: Deutsche Bahn treibt Unpünktlichkeit 2021 auf die Spitze

Bahnreisende, vor allem aber Vielfahrer und Pendler wissen um den Kampf um Pünktlichkeit, den man regelmäßig mit der Deutschen Bahn austragen muss. Egal, ob Baustellen, Störungen oder Unwetter – irgendeinen Grund gibt es immer. Und wenn du denkst, schlimmer geht es nicht mehr: Eine neue Statistik zeigt, dass die Deutsche Bahn es 2021 geschafft hat, ihre Unpünktlichkeit auf die Spitze zu treiben.

Deutsche Bahn so unpünktlich wie nie

Wer mit dem Zug eine Reise antritt, wird vermutlich von vornherein Pufferzeiten und damit auch mögliche Verspätungen und Ausfälle der Deutschen Bahn mit einplanen. Was in Ländern wie Japan ein absolutes Horrorszenario wäre, ist auf Deutschlands Schienen trauriger Alltag. 2021 toppt nun jedoch auch 2020 hinsichtlich verspäteter Züge. Wie die Deutsche Bahn anhand einer aktuellen Statistik bekannt gibt, kamen nur 75,2 Prozent aller Fernverkehrszüge zur geplanten Zeit an.

Und 2020 ließ Hoffnung aufkeimen: Denn im ersten Pandemiejahr kamen 82 Prozent aller ICs und ICEs pünktlich an. Das war der höchste Wert seit 15 Jahren. Geringer war der Wert in den vergangenen Jahren beispielsweise 2013, wo nur knapp 74 Prozent der Züge sich an ihren Fahrplan halten konnten, wie Statista ermittelte. Damit rutschen die Ziele der Deutschen Bahn erneut in weite Ferne.

Zur Orientierung: Ein Zug gilt als verspätet und wird demnach in die Statistik aufgenommen, sobald er sechs Minuten zu spät sein Ziel erreicht.

Bahn Verspätung: Das waren 2021 die Gründe

Laut der Deutschen Bahn haben die drastischen Verspätungen im vergangenen Jahr triftige Gründe gehabt. So waren es vor allem Krisen von „historischem Ausmaß“, die den Zugverkehr in ganz Deutschland behinderten. Dazu zählt insbesondere die Flutkatastrophe im Juli in NRW sowie Rheinland-Pfalz, wo große Teile der Infrastruktur zerstört wurden.

Hinzu kamen außerdem einige Baustellen in der gesamten Republik, die zu Engpässen führten. Auch der Tarifstreit mit der GDL und dem daraus resultierenden Streik der Lokomotivführer sorgte im Sommer 2021 für Wirbel. Durch den Streik standen in beinahe ganz Deutschland fast alle Züge über mehrere Tage hinweg still.