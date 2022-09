Samsung macht es schon wieder: Das Opfer ist Apple

Es hat schon fast Tradition: In einem Werbespot macht sich Samsung über die Konkurrenz lustig. Im aktuellen Fall trifft es wieder einmal den iPhone-Hersteller aus Cupertino. Von diesem wird aktuell erwartet, dass am 7. September im Rahmen eines Events unter anderem das iPhone 14 vorgestellt wird. In dem nur rund 30 Sekunden langen Clip, den unter anderem MacRumors entdeckt hatte, hebt das Unternehmen aus Südkorea insbesondere zwei Features hervor, die wohl auch das kommende iPhone nicht bieten wird.

Samsung trollt Apple: Kopfverdrehen, aber nicht fürs iPhone

Mit einem „Köpfe werden sich umdrehen, aber nicht in deine Richtung“ spricht Samsung offenbar das Apple-Klientel an, welches nicht auf den kommenden Mittwoch warten kann. Weiter gehts mit dem Hinweis auf die Smartphone-Kamera mit der höchsten Auflösung, die der Hosentasche einer anderen Person zu finden sein wird. Außerdem wird die Aufnahme vom Mond, die „so viele Likes erhält“, ebenfalls nicht deine sein.

Konkret spricht Samsung von der 108 Megapixel Kamera und dem „100x Space Zoom“. Kurioserweise erwähnt die Marketingabteilung der Südkoreaner sowohl im Titel des Videos als auch im Video an sich das Galaxy S22 Ultra und das Z Flip4. Doch keines der beiden hervorgehobenen Features ist im kleinen klappbaren Smartphone vorhanden – was Samsung auch im Kleingedruckten entsprechend anmerkt.

All diese „Innovationen kommen nicht bald auf ein iPhone in deiner Nähe“, so der Sprecher im Video. Sie sind jedoch schon heute zu finden, so die Stimme, und zwar im Galaxy S22 Ultra. Dies bringt erneut die Frage auf, warum Samsung überhaupt das Z Flip4 in seinem trolligen Clip zeigt.

iPhone-Event im Visier

Samsung nutzt unter anderem die Optik von Apples Event, welches unter dem Titel „Far Out“ („weit entfernt“) läuft. Hier zeigt Apple einen Sternenhimmel, was unter den Fans bereits für Vermutungen zu den neuen Features gesorgt hat. So könnte Apple dem iPhone 14 beispielsweise eine Notruffunktion spendieren, die die Kommunikation über Satelliten ermöglicht. Entsprechende Gerüchte gab es auch schon vor der Vorstellung des iPhone 13 im vergangenen Jahr. Auch in einschlägigen Tweets nutzt das Unternehmen einen Wortlaut, „Go for launch“, der auf Raumfahrt und damit Satelliten hinweist.

In den USA hat die Telekom-Tochter T-Mobile außerdem eine Kooperation mit SpaceX angekündigt, die genau dies in vielen aktuellen 5G-Smartphones ermöglichen soll. Hier will man die Starlink-Satelliten für die Kommunikation nutzen. Ein derartiges Feature ist also keine reine Zukunftsmusik mehr – auch wenn T-Mobile erst Ende 2023 mit ersten Tests beginnen will.

Das Apple-Event rund ums iPhone 14 und die Apple Watch Series 8 beginnt am Mittwoch, dem 7. September 2022, um 19 Uhr deutscher Zeit.