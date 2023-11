Samsung löst uraltes Problem aller Android-Nutzer mit einer neuen App

Android gilt grundsätzlich als unsicherer als das Apple-System auf dem iPhone. Insbesondere, da Apps im Play Store nur maschinell geprüft werden und man sogar Apps von außerhalb des App-Stores herunterladen und installieren kann. Um Smartphones sicherer zu machen, führt Samsung eine neue Funktion ein: den sogenannten „Auto Blocker“. Mit einem Schalter schützt dieser dein Smartphone vor mehreren Arten von Bedrohungen.

Samsung Auto Blocker: So aktivierst du die neue Funktion

Die neue Funktion findest du in der Einstellungen-App deines Galaxy-Smartphones. Damit du die Auto Blocker nutzen kannst, benötigst du mindestens One UI 6.0. Bei älteren Systemen ist die Funktion nicht verfügbar. Bisher ist das Update nur für wenige Smartphones verfügbar. Bis Jahresende möchte Samsung jedoch fast alle Smartphones der vergangenen Jahre damit ausstatten. Du kannst die Funktion also aktivieren, sobald du das Update installiert hast.

Um die Funktion zu aktivieren, gehe in die Einstellungen und dort auf den Punkt „Sicherheit und Datenschutz„. Auch wenn Samsung die Funktion in Deutschland unter dem Namen „Auto Blocker“ bewirbt, wurde sie in der Software etwas missverständlich mit „Automatische Sperre“ übersetzt. Klicke darauf und schalte die automatische Sperre an. Mit einem Schalter schützt dich dein Smartphone nun gleich vor mehreren Bedrohungen.

Vor was schützt das neue Samsung-Tool?

Der Auto Blocker schützt dein Smartphone vor mehreren Bedrohungen. Einerseits wird verhindert, dass Apps von nicht autorisierten Quellen installiert werden. So kannst du dir nicht aus Versehen eine betrügerische App installieren, welche etwa deine persönlichen Daten abhören kann. Außerdem werden alle Apps bei der Installation sowie einmal täglich auf Viren überprüft. Das ist hilfreich, wenn du bereits eine betrügerische App installiert hast oder diese an den Kontrollen von Google vorbeigekommen ist.

Der Samsung Auto Blocker schützt vor vielen Gefahren

Des weiteren werden Befehle über USB-Kabel deaktiviert. Dies richtet sich gegen eine Art von Attacke, welche in den vergangenen Jahren immer häufiger genutzt wurde. Beim sogenannten Juice Jacking werden USB-Ports an öffentlichen Orten wie Flughäfen so manipuliert, dass Angreifer auf deine Daten zugreifen oder Schadsoftware installieren können, während dein Smartphone geladen wird. Ist der Auto Blocker aktiviert, sollen diese Art der Angriffe nicht mehr möglich sein.

Auch werden Bilder von Nachrichten-Apps auf Schadsoftware überprüft und im Verdachtsfall blockiert und das Installieren von Softwareupdates per Kabel deaktiviert. So ist jeder „normale“ Smartphone-Nutzer gut beraten, die neue Funktion einzuschalten.

Warum ist die Funktion standardmäßig aus?

Samsung begründet dies damit, bestehende Nutzer nicht einschränken zu wollen. So ist die Offenheit von Android nicht nur ein Nachteil. Versierte Nutzer schätzen die vielfältigen Möglichkeiten. Auch hat es Vorteile, die Möglichkeit zu haben, Apps an den Kontrollen von Google vorbei zu installieren. Unserer Meinung nach wäre es jedoch besser, wenn Samsung die Funktion automatisch aktivieren würde. Für den normalen Nutzer bietet diese deutlich mehr Sicherheit und für versierte Nutzer wäre es kein Problem die Funktion in den Einstellungen abzuschalten.